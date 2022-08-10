https://uz.sputniknews.ru/20220810/nad-kievom-sguschayutsya-tuchi-zelenskomu-gotovyat-zamenu-27006098.html

"Над Киевом сгущаются тучи". Зеленскому готовят замену

"Над Киевом сгущаются тучи". Зеленскому готовят замену

Доказано, что не все на Западе поддерживают Киев.

2022-08-10T15:39+0500

2022-08-10T15:39+0500

2022-08-10T15:39+0500

колумнисты

киев

владимир зеленский

мнение эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/17/26456225_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c5831c80b757bd2dcd9d5e123524054b.jpg

Президент Владимир Зеленский обвинил международных правозащитников в лоббировании интересов Москвы. О том, как и почему меняется зарубежная оценка украинской политики, пишет колумнист РИА Новости Ренат Абдуллин. Нарушение международных норм"Украинская тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей", — основной посыл доклада Amnesty International. По данным правозащитников, ВСУ оборудуют позиции не только в непосредственной близости от гражданских объектов, но и на их территории. В частности, в больницах и школах."Эта тактика нарушает международное гуманитарное право и превращает гражданские объекты в военные цели. <…> Мы зафиксировали случаи, когда украинские силы подвергали риску мирных жителей и нарушали законы войны, когда действовали в населенных пунктах", — заявила Аньес Калламар, генеральный секретарь AI.В качестве доказательств организация приводит показания местных, спутниковые снимки, фото- и видеосвидетельства. "Украинские силы наносили удары из населенных пунктов, а также базировались в жилых домах в 19 городах и селах (украинских) областей. <…> Большинство жилых районов, где располагались солдаты, находилось в нескольких километрах от линии фронта. Были доступны жизнеспособные альтернативы, которые не представляли бы опасности для гражданского населения, например военные базы, или густые лесные массивы поблизости, или другие строения, расположенные дальше от жилых районов", — сообщают правозащитники, отдельно подчеркивая, что ничего не известно о попытках ВСУ вывести из-под вероятных ударов гражданское население.Киевский режим еще не решил, куда наступатьНапример, украинская армия действовала таким образом в южном пригороде Николаева, в Лисичанске, Харькове. Там ВСУ оборудовали позиции вплотную к жилым домам, людей при этом не эвакуировали. Все это привело к потерям среди гражданских."Двадцать восьмого апреля двое сотрудников медицинской лаборатории в пригороде Харькова получили ранения после того, как украинские силы создали базу на территории комплекса. Использование госпиталей в военных целях является явным нарушением международного гуманитарного права", — отмечает AI.А в 22 из 29 школ сотрудники организации либо обнаружили солдат, использующих помещения как боевые позиции, либо нашли доказательства "военной деятельности" — боеприпасы и армейские пайки.Министерство обороны Украины отказалось комментировать результаты работы AI. Однако отреагировали в офисе президента.Резкая реакцияПервый итог публикации доклада — то, что уволилась директор украинского отделения AI Оксана Покальчук. По ее словам, она до последнего момента рассчитывала, что текст о нарушениях со стороны ВСУ отзовут.Затем с критикой документа выступил Владимир Зеленский, фактически обвинив правозащитников в игре на стороне Москвы и "попытке амнистировать" Россию.В российском посольстве в США итоги исследования AI, напротив, восприняли с энтузиазмом и выразили надежду, что "исследование поможет аудитории в Соединенных Штатах сделать правильные выводы".Правозащитники из-за резкой реакции Киева выпустили дополнительное заявление с сожалением о "тревоге и гневе, которые вызвал пресс-релиз". Но текст доклада с сайта не убрали.Нарастающая тенденцияРезонансный отчет AI появился на фоне другого скандала: американский телеканал CBS снял фильм о зарубежных поставках оружия на Украину, в котором было отмечено, что более 60 процентов вооружений не доходят до линии фронта, а попадают на черный рынок.США ищут замену ЗеленскомуДонателла Ровера, старший советник Amnesty International по кризисным ситуациям, привела в пример Ирак и Афганистан, где оружие, направленное для стабилизации ситуации, часто оказывалось в руках террористов.Она и другие эксперты CBS предлагают создать на Украине мониторинговый механизм под зарубежным контролем для отслеживания поставок оружия до конечного пункта назначения.Все эти выводы вызвали шквал критики как среди политиков, так и у простых комментаторов. Недовольные обвиняли авторов в попытках оправдать приостановку помощи Киеву. И тем самым — в игре на руку России.В итоге фильм удалили с сайта телеканала. Его сюжет доступен лишь в частично пересказанном текстеСигнал ЗеленскомуХотя Amnesty International — формально независимая структура, о ее связях с правительственными институтами известно давно. Организация финансируется Госдепом США и другими ведомствами. Именно американские дипломаты первым делом вступаются за AI, если у нее возникают проблемы в той или иной стране. Потому острая реакция Зеленского на выводы правозащитников вполне объяснима: в них он распознал четкий посыл из Вашингтона.Внутри Украины также растет число спекуляций о том, что Запад больше не рассчитывает на президента. О чем свидетельствуют не только критические материалы в медиа, но и пробуксовка очередных пакетов помощи Киеву, например со стороны Германии.Тем не менее, по словам политолога, президента фонда "Минченко консалтинг" Евгения Минченко, ставка Запада на Зеленского пока актуальна. Об этом можно косвенно судить по реакции на критику в его адрес. "Идет давление на все точки зрения, ставящие под сомнение правоту украинской стороны. Поэтому мы наблюдаем и извинения Amnesty International, и снятие с сайта CBS фильма о поставках Киеву оружия. Для США эта ситуация удобна — вся она, в понимании Вашингтона, работает на ослабление России", — поясняет эксперт.Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин тоже отмечает, что рано говорить о "сливе" Зеленского Западом. Но саму эту перспективу считает реальной."Время у него еще есть. Но то, что над президентом Украины сгущаются тучи, — очевидный факт, — говорит политолог. — Судя по всему, Западу приходится маневрировать из-за неоправдавшихся ожиданий. Изначально там рассчитывали, что российская спецоперация на Украине окажется быстрой и неудачной. У западных игроков было бы некое моральное преимущество. Однако этого не произошло. И теперь они ищут виноватых, пытаются подстелить себе соломку"Что касается доклада Amnesty International, то, напоминает Мухин, эта организация официально придерживается принципов объективности. Правда, с оговорками: "Они регулярно признают то, что невозможно не признать. Хотя бы ради сохранения реноме беспристрастных наблюдателей. Но делают это для того, чтобы позже, ссылаясь на объективность, выпустить уже совершенно тенденциозные доклады. Поэтому циничность в этой ситуации присутствует в полной мере".По мнению эксперта, в итоге козлом отпущения рано или поздно станет президент Украины с некоторыми представителями его окружения. Но в отношениях с Россией это принципиально ничего не изменит. На смену Зеленскому Запад поставит еще более беспринципного временщика, которого будет поддерживать уже безоговорочно.Читайте также:"Грядет жесткая конфронтация". Зачем Джонсону хотят отдать НАТОЗапад испугался российского флага над Киевом

киев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

киев, владимир зеленский, мнение эксперта