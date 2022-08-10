https://uz.sputniknews.ru/20220810/uzbekistan-obsudil-novye-sovmestnye-proekty-s-kazaxstanom-26986445.html

Узбекистан обсудил новые совместные проекты с Казахстаном

Узбекистан обсудил новые совместные проекты с Казахстаном

Стороны обсудили развитие сотрудничества между странами.

2022-08-10T09:49+0500

2022-08-10T09:49+0500

2022-08-10T10:00+0500

политика

узбекистан

казахстан

сотрудничество

проект

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Представители Узбекистана и Казахстана обсудили дальнейшее развитие совместных проектов в ходе встречи в рамках международной выставки Elite Line-2022. Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон". В время встречи стороны рассмотрели вопросы развития сотрудничества между предприятиями двух стран при поддержке их ассоциаций. Также они отметили процесс реализации совместных проектов в сфере инвестиций, предложенных узбекской стороной. Стороны подчеркнули важность развития кооперации между Узбекистаном и Казахстаном на фоне увеличивающейся экономической конкуренции в мире.Кроме того, участники достигли договоренности об организации встреч в формате B2B в рамках международной выставки UzCharmExpo-2022, которая состоится в столице Узбекистана в октябре этого года.В итоге встречи стороны подписали меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества ассоциациями Узбекистана и Казахстана.Читайте также:Узбекистан и Казахстан согласовали проект демаркации границыСборная команда Минобороны Узбекистана завоевала первые медали в Алматы

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узбекистан, казахстан, сотрудничество, проект