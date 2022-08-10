https://uz.sputniknews.ru/20220810/uzbekistan-obsudil-novye-sovmestnye-proekty-s-kazaxstanom-26986445.html
Узбекистан обсудил новые совместные проекты с Казахстаном
Узбекистан обсудил новые совместные проекты с Казахстаном
Стороны обсудили развитие сотрудничества между странами.
2022-08-10T09:49+0500
2022-08-10T09:49+0500
2022-08-10T10:00+0500
политика
узбекистан
казахстан
сотрудничество
проект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/08/18228329_0:68:1281:788_1920x0_80_0_0_d2665256fde86e0af05ae24efab35f08.jpg
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Представители Узбекистана и Казахстана обсудили дальнейшее развитие совместных проектов в ходе встречи в рамках международной выставки Elite Line-2022. Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон". В время встречи стороны рассмотрели вопросы развития сотрудничества между предприятиями двух стран при поддержке их ассоциаций. Также они отметили процесс реализации совместных проектов в сфере инвестиций, предложенных узбекской стороной. Стороны подчеркнули важность развития кооперации между Узбекистаном и Казахстаном на фоне увеличивающейся экономической конкуренции в мире.Кроме того, участники достигли договоренности об организации встреч в формате B2B в рамках международной выставки UzCharmExpo-2022, которая состоится в столице Узбекистана в октябре этого года.В итоге встречи стороны подписали меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества ассоциациями Узбекистана и Казахстана.Читайте также:Узбекистан и Казахстан согласовали проект демаркации границыСборная команда Минобороны Узбекистана завоевала первые медали в Алматы
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/08/18228329_4:0:1143:854_1920x0_80_0_0_e5d5a0e285b556d10a5e8b256db7a35e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, казахстан, сотрудничество, проект
Узбекистан обсудил новые совместные проекты с Казахстаном
09:49 10.08.2022 (обновлено: 10:00 10.08.2022)
В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между двумя странами, а также реализацию совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Представители Узбекистана и Казахстана обсудили дальнейшее развитие совместных проектов в ходе встречи в рамках международной выставки Elite Line-2022. Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон"
.
В время встречи стороны рассмотрели вопросы развития сотрудничества между предприятиями двух стран при поддержке их ассоциаций. Также они отметили процесс реализации совместных проектов в сфере инвестиций, предложенных узбекской стороной. Стороны подчеркнули важность развития кооперации между Узбекистаном и Казахстаном на фоне увеличивающейся экономической конкуренции в мире.
Кроме того, участники достигли договоренности об организации встреч в формате B2B в рамках международной выставки UzCharmExpo-2022, которая состоится в столице Узбекистана в октябре этого года.
В итоге встречи стороны подписали меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества ассоциациями Узбекистана и Казахстана.