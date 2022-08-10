https://uz.sputniknews.ru/20220810/kazaxstan-nameren-uvelichit-chislo-reysov-v-uzbekistan-27002325.html
Казахстан намерен увеличит число рейсов в Узбекистан
Казахстан намерен увеличит число рейсов в Узбекистан
Авиакомпании работают над увеличением рейсов в Узбекистан.
2022-08-10T14:13+0500
2022-08-10T14:13+0500
2022-08-10T14:13+0500
политика
казахстан
рейсы
узбекистан
авиасообщение
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Крупные авиаперевозчики Казахстана такие как Air Astana, SCAT и Qazaq Air просят власти страны увеличить количество авиарейсов в Узбекистан, Китай и Пакистан. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.По словам пресс-службы комитета гражданской авиации Казахстана, по этим направлениям существует спрос, который удовлетворить пока не получается.Например, до пандемии в Китай совершалось более сорока рейсов в день, а сегодня из-за продолжающегося карантина число рейсов уменьшилось до трех в неделю. Ограниченное предложение отразилось на стоимости авиабилетов.На сегодняшний день из Казахстана совершаются полеты в двадцать восемь стран мира, включая Узбекистан.Ранее хоким Хорезмской области предложил организовать чартерные рейсы для туристов между регионами стран Шанхайской организации сотрудничества.Читайте также:Узбекистан обсудил новые совместные проекты с КазахстаномУзбекистан и Казахстан согласовали проект демаркации границы
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казахстан, рейсы, узбекистан, авиасообщение
Казахстан намерен увеличит число рейсов в Узбекистан
Казахстанские авиакомпании работают над увеличением количества рейсов в Узбекистан и ряд других стран.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Крупные авиаперевозчики Казахстана такие как Air Astana, SCAT и Qazaq Air просят власти страны увеличить количество авиарейсов в Узбекистан, Китай и Пакистан. Об этом сообщает Sputnik Казахстан
.
По словам пресс-службы комитета гражданской авиации Казахстана, по этим направлениям существует спрос, который удовлетворить пока не получается.
Например, до пандемии в Китай совершалось более сорока рейсов в день, а сегодня из-за продолжающегося карантина число рейсов уменьшилось до трех в неделю. Ограниченное предложение отразилось на стоимости авиабилетов.
"Мы уже написали ряд писем авиационным властям Китая с предложением увеличить количество рейсов. Узбекским коллегам также направлены предложения по открытию новых маршрутов и рейсов, сейчас ожидаем ответ. В ближайшее время мы вновь будем обращаться к авиационным властям КНР, Узбекистана и Пакистана для оперативной проработки имеющихся вопросов", - уточнила заместитель председателя комитета Салтанат Томпиева.
На сегодняшний день из Казахстана совершаются полеты в двадцать восемь стран мира, включая Узбекистан.
Ранее хоким Хорезмской области предложил
организовать чартерные рейсы для туристов между регионами стран Шанхайской организации сотрудничества.