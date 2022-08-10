https://uz.sputniknews.ru/20220810/v-navoi-vyberut-luchshie-innovatsionnye-razrabotki-26969829.html
В Навои выберут лучшие инновационные разработки
В Навои выберут лучшие инновационные разработки
В Навоийской области проходит региональная выставка инновационных идей. Победители представят свои разработки на международном уровне.
2022-08-10T09:03+0500
2022-08-10T09:03+0500
2022-08-10T10:03+0500
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навои
инновации
выставка
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Навои пройдет региональная выставка инновационных разработок InnoWeek-2022, сообщает Министерство инновационного развития республики.Как отмечается, она запланирована на 18-19 августа. Ее посетят предприниматели области и инвесторы, что даст участникам возможность найти партнеров и клиентов.В рамках мероприятия будет организован марафон технологического развития TechnoWays-2022. Три лучших проекта получат призы.Победители выставка получить путевку на Международную неделю инновационных идей, которая состоится в октябре.Региональные этапы InnoWeek-2022 проходят во всех регионах страны.Читайте также:В Хорезме представляют инновационные идеиКак прошел первый день выставки InnoWeek-2022 в Андижане
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навои, инновации, выставка
В Навои выберут лучшие инновационные разработки
09:03 10.08.2022 (обновлено: 10:03 10.08.2022)
В Навоийской области проходит региональная выставка инновационных идей. Победители представят свои разработки на международном уровне.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Навои пройдет региональная выставка инновационных разработок InnoWeek-2022, сообщает Министерство инновационного развития республики.
Как отмечается
, она запланирована на 18-19 августа. Ее посетят предприниматели области и инвесторы, что даст участникам возможность найти партнеров и клиентов.
В рамках мероприятия будет организован марафон технологического развития TechnoWays-2022. Три лучших проекта получат призы.
Победители выставка получить путевку на Международную неделю инновационных идей, которая состоится в октябре.
Региональные этапы InnoWeek-2022 проходят во всех регионах страны.