https://uz.sputniknews.ru/20220728/v-xorezme-predstavlyayut-innovatsionnye-idei-26622114.html
В Хорезме представляют инновационные идеи
В Хорезме представляют инновационные идеи
В Хорезмской области проходит региональная выставка инновационных идей. Представлено свыше 120 проектов. Победители представят свои разработки на международном уровне.
2022-07-28T20:01+0500
2022-07-28T20:01+0500
2022-07-28T20:01+0500
общество
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хорезмская область
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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. В Хорезмской области проходит региональная выставка инновационных идей InnoWeek-2022.Как сообщает пресс-служба Национального офиса по внедрению инноваций и трансферу технологий, в ней принимают участие высшие учебные заведения, производственные предприятия, научно-исследовательские организации, владельцы стартапов и предприниматели.Представлено свыше 120 различных разработок.Ранее в Министерстве инновационного развития Узбекистана сообщалось, что лучшие разработки и изобретения, представленные на региональных этапах, получат ценные призы и путевку на международную выставку InnoWeek-2022. Она пройдет осенью.На прошлой недели региональная выставка прошла в Андижанской области.Читайте также:Видео: в Ташкенте представили инновации для агросектораСтавка на инновации: какие медицинские проекты свяжут Россию и Узбекистан
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хорезм, хорезмская область, выставка, победители
В Хорезме представляют инновационные идеи
В Хорезмской области проходит региональная выставка инновационных идей. Представлено свыше 120 проектов. Победители представят свои разработки на международном уровне.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. В Хорезмской области проходит региональная выставка инновационных идей InnoWeek-2022.
Как сообщает
пресс-служба Национального офиса по внедрению инноваций и трансферу технологий, в ней принимают участие высшие учебные заведения, производственные предприятия, научно-исследовательские организации, владельцы стартапов и предприниматели.
Представлено свыше 120 различных разработок.
Ранее в Министерстве инновационного развития Узбекистана сообщалось, что лучшие разработки и изобретения, представленные на региональных этапах, получат ценные призы и путевку на международную выставку InnoWeek-2022. Она пройдет осенью.
На прошлой недели региональная выставка прошла
в Андижанской области.