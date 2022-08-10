https://uz.sputniknews.ru/20220810/v-tashkentskoy-i-syrdarinskoy-oblastyax-postroyat-novye-stantsii-perelivaniya-krovi-27006607.html
В Ташкентской и Сырдарьинской областях построят новые станции переливания крови
В Ташкентской и Сырдарьинской областях построят новые станции переливания крови
По решению президента в двух областях страны появятся новые станции переливания крови, а в Нукусе — лаборатория.
2022-08-10T16:17+0500
2022-08-10T16:17+0500
2022-08-10T16:43+0500
общество
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сырдарьинская область
станция
кровь
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лаборатория
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Новые здания станций переливания крови построят в Ташкентской и Сырдарьинской областях, сообщает газета “Народное слово”.Помимо этого, на территории Нукусской городской станции переливания крови будет построено дополнительное здание для лабораторных отделений.Как уточняется, сдать в эксплуатацию эти объекты решением президент поручено до 1 декабря 2023 года.Читайте также:С какой группой крови чаще доживают до старостиЧто нужно пить для профилактики тромбоза – врач
ташкентская область
сырдарьинская область
нукус
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ташкентская область, сырдарьинская область, станция, кровь, президент, нукус, лаборатория
В Ташкентской и Сырдарьинской областях построят новые станции переливания крови
16:17 10.08.2022 (обновлено: 16:43 10.08.2022)
По решению президента в двух областях страны появятся новые станции переливания крови, а в Нукусе — лаборатория.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Новые здания станций переливания крови построят в Ташкентской и Сырдарьинской областях, сообщает газета
“Народное слово”.
Помимо этого, на территории Нукусской городской станции переливания крови будет построено дополнительное здание для лабораторных отделений.
Как уточняется, сдать в эксплуатацию эти объекты решением президент поручено до 1 декабря 2023 года.