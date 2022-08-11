https://uz.sputniknews.ru/20220811/27023851.html
Пять упражнений для красивой осанки - видео
Пять упражнений для красивой осанки - видео
Правильная осанка – это не только эстетичный внешний вид, но и поддержка суставов и мышц в тонусе. Хорошая осанка – залог психического здоровья, ведь она дарит чувство уверенности в своих силах.
2022-08-11T07:00+0500
2022-08-11T07:00+0500
2022-08-11T07:00+0500
это интересно
здоровье
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Правильная осанка крайне важна не только для внешнего вида, но и для здоровья. Наши коллеги из Sputnik Беларусь рассказывают и показывают упражнения, которые помогут выработать красивую прямую осанку.Поднимание рук вверх и назад до упораВ этом упражнении необходимо выполнять поднимание рук вверх до упора и отведение их назад до упора – на два качка вверх и на два качка обратно.Выполнять упражнение нужно по 45 секунд, в два подхода.Разведение и сведение рук до упораИсходное положение – стойка ноги врозь, руки согнуты в локтях перед собой ладонями внутрь. Необходимо выполнять разведение рук до упора под прямым углом и сводить их обратно.При разведении рук в обратную сторону работают мышцы груди и сжимаются мышцы спины. При сведении – растягиваются мышцы спины.Упражнение выполнять в течение 45 секунд, в два подхода.Упражнение для осанки из четырех фазИсходное положение для следующего упражнения – лежа на животе, руки вытянуты перед собой. Упражнение состоит из четырех фаз, первая из которых – поднятие рук, вторая – отведение рук назад до упора, третья – выведение их вперед и четвертая – опускание.Упражнение выполнять в течение 45 секунд, в два подхода.Поднимание рук и головы вверх и обратноИсходное положение для следующего упражнения – лежа на животе, руки – "в замке" над головой. Необходимо поднять руки и голову вверх, прогибаясь в спине и фиксируясь в верхней точке, а затем – опуститься вниз.При поднимании важно сводить лопатки, но не запрокидывать голову, при опускании – не давить руками на шею.Упражнение выполнять в течение 45 секунд, в два подхода.Растягивание мышц спиныПоследнее упражнение комплекса заключается в растягивании мышц спины. Для этого понадобится гимнастическая или обычная стена.Необходимо повернуться лицом к стене, руки вытянуть на уровне груди и опереться на стенку, отступив два шага назад. Затем необходимо опустить туловище вниз и выполнять потягивания вниз и вперед. Спина при этом остается прямой, не прогибается, а грудь тянется вниз. При наклонах выполняется выдох, при поднимании, когда упражнение уже выполнено – вдох.Читайте также: Как жара влияет на организм - врач
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видео, здоровье
Пять упражнений для красивой осанки - видео
Правильная осанка – это не только эстетичный внешний вид, но и поддержка суставов и мышц в тонусе. Хорошая осанка – залог психического здоровья, ведь она дарит чувство уверенности в своих силах.
Правильная осанка крайне важна не только для внешнего вида, но и для здоровья. Наши коллеги из Sputnik Беларусь
рассказывают и показывают упражнения, которые помогут выработать красивую прямую осанку.
Поднимание рук вверх и назад до упора
"Исходное положение для первого упражнения – ноги врозь, туловище наклонено вперед, руки вытянуты, как продолжение туловища. При этом голова, шея и спина образуют прямую линию", – рассказывает Валерия Валович.
В этом упражнении необходимо выполнять поднимание рук вверх до упора и отведение их назад до упора – на два качка вверх и на два качка обратно.
Выполнять упражнение нужно по 45 секунд, в два подхода.
Разведение и сведение рук до упора
Исходное положение – стойка ноги врозь, руки согнуты в локтях перед собой ладонями внутрь. Необходимо выполнять разведение рук до упора под прямым углом и сводить их обратно.
При разведении рук в обратную сторону работают мышцы груди и сжимаются мышцы спины. При сведении – растягиваются мышцы спины.
Упражнение выполнять в течение 45 секунд, в два подхода.
Упражнение для осанки из четырех фаз
Исходное положение для следующего упражнения – лежа на животе, руки вытянуты перед собой. Упражнение состоит из четырех фаз, первая из которых – поднятие рук, вторая – отведение рук назад до упора, третья – выведение их вперед и четвертая – опускание.
Все четыре фазы необходимо выполнять с задержкой по одной секунде в каждой. "Если при этом вы чувствуете боль в пояснице, то при выполнении упражнения следует поднимать руки вверх немного ниже, до исчезновения дискомфорта в поясничной области", – обращает внимание Валерия Валович.
Упражнение выполнять в течение 45 секунд, в два подхода.
Поднимание рук и головы вверх и обратно
Исходное положение для следующего упражнения – лежа на животе, руки – "в замке" над головой. Необходимо поднять руки и голову вверх, прогибаясь в спине и фиксируясь в верхней точке, а затем – опуститься вниз.
При поднимании важно сводить лопатки, но не запрокидывать голову, при опускании – не давить руками на шею.
Упражнение выполнять в течение 45 секунд, в два подхода.
Растягивание мышц спины
Последнее упражнение комплекса заключается в растягивании мышц спины. Для этого понадобится гимнастическая или обычная стена.
Необходимо повернуться лицом к стене, руки вытянуть на уровне груди и опереться на стенку, отступив два шага назад. Затем необходимо опустить туловище вниз и выполнять потягивания вниз и вперед. Спина при этом остается прямой, не прогибается, а грудь тянется вниз. При наклонах выполняется выдох, при поднимании, когда упражнение уже выполнено – вдох.
"Растягивать мышцы спины нужно до появления болевых ощущений, но желательно не менее 15 – 20 секунд", – заключает Валерия Валович.