https://uz.sputniknews.ru/20220811/ejednevno-vsu-ubivaet-ili-kalechit-22-mirnyx-jitelya-dnr--video-27054677.html
Ежедневно ВСУ убивает или калечит 22 мирных жителя ДНР — видео
Ежедневно ВСУ убивает или калечит 22 мирных жителя ДНР — видео
Эдуард Басурин рассказал, к чему приводят обстрелы силами ВСУ мирных жителей ДНР, передает с места событий корреспондент Sputnik Узбекистан.
2022-08-11T17:54+0500
2022-08-11T17:54+0500
2022-08-11T17:58+0500
специальная военная операция россии в донбассе
жители
днр
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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Последние полторы недели в ДНР ежедневно погибает или получает ранение в среднем 22 мирных жителя. Цифры привел заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин, передает с Донецка корреспондент Sputnik Узбекистан.По его словам, среди пострадавших в основном пожилые люди и дети. На сегодняшний день на этих минах, запрещенных всеми международными конвенциям и использование которых приравнивается к военным преступлениям, подорвались уже 35 человек, сказал Басурин.Ранее он также отметил, что под обстрелами ВСУ погибают жители Донбасса, Украины и иностранцы. В частности, среди погибших есть и представители Международного Красного Креста.По его словам, все эти данные собираются, судебные дела будут озвучены, а факты — продемонстрированы. С судебной точки зрения это не останется безнаказанным.
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жители, днр
Ежедневно ВСУ убивает или калечит 22 мирных жителя ДНР — видео
17:54 11.08.2022 (обновлено: 17:58 11.08.2022)
Эксклюзив
Эдуард Басурин рассказал, к чему приводят обстрелы силами ВСУ мирных жителей ДНР, передает с места событий корреспондент Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Последние полторы недели в ДНР ежедневно погибает или получает ранение в среднем 22 мирных жителя.
Цифры привел заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин, передает с Донецка корреспондент Sputnik Узбекистан
.
"В основном погибают от артиллерийских обстрелов, а также от противопехотных мин, которые украинские власти раскидывают по территории республики — так называемые "лепестки", — сказал представитель ДНР .
По его словам, среди пострадавших в основном пожилые люди и дети.
На сегодняшний день на этих минах, запрещенных всеми международными конвенциям и использование которых приравнивается к военным преступлениям, подорвались уже 35 человек, сказал Басурин.
Ранее он также отметил
, что под обстрелами ВСУ погибают жители Донбасса, Украины и иностранцы. В частности, среди погибших есть и представители Международного Красного Креста.
По его словам, все эти данные собираются, судебные дела будут озвучены, а факты — продемонстрированы. С судебной точки зрения это не останется безнаказанным.