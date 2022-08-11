https://uz.sputniknews.ru/20220811/kitay-provel-ucheniya-v-yujno-kitayskom-more--27050353.html

Китай провел учения в Южно-Китайском море

Китай провел учения в Южно-Китайском море

КНР закончила военные учения в водах Южно-Китайского моря.

2022-08-11T16:24+0500

2022-08-11T16:24+0500

2022-08-11T16:24+0500

в мире

китай

военные учения

море

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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. ВМС Китая провели учения с боевыми стрельбами в Южно-Китайском море. Об этом сообщает РИА Новости.В учениях приняли участия фрегаты "Мяньян" и "Лоян". В течение трех дней они отрабатывали боевую подготовку на море, включая удары ракетами и другие боевые стрельбы.При этом Китай не разглашает информацию, в какой именно части моря проводились учения, а также являлись ли они частью учений КНР вокруг Тайваня в ответ на визит Пелоси.Напомним: Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Читайте также:КНР: США создают кризис, а потом обвиняют другихЗапад никак не задушит Китай. Хотя очень старается

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китай, военные учения, море