https://uz.sputniknews.ru/20220811/navsegda-v-nashix-serdtsax-v-tashkente-vspominayut-paxtakor-79---video-27042302.html

Навсегда в наших сердцах: в Ташкенте вспоминают "Пахтакор-79" - видео

Навсегда в наших сердцах: в Ташкенте вспоминают "Пахтакор-79" - видео

На Боткинском кладбище Ташкента прошла церемония возложения цветов к памятнику погибшим игрокам прославленной команды.

2022-08-11T13:46+0500

2022-08-11T13:46+0500

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общество

пахтакор-79

мемориал

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. На Боткинском кладбище Ташкента состоялась традиционная церемония возложения цветов в память о погибших игроках и членах команды "Пахтакор", сообщает корреспондент Sputnik.Футболисты команды стали жертвами авиакатастрофы 11 августа 1979 года.В 43-ю годовщину трагедии нынешние и бывшие игроки и тренеры клуба, представители спортивных федераций, а также родные и близкие погибших в той трагедии возложили цветы к мемориалу "Пахтакор-79".В мероприятии приняли участие известные футболисты Туляган Исаков и Берадор Абдураимов, которые играли за ташкентский "Пахтакор" в 1960-70 годы.Легенда "Пахтакора" Берадор Абдураимов призвал молодежь помнить о той команде и футболистах, которые гремели на весь Советский Союз, а молодые воспитанники академии клуба должны брать пример и чтить традиции этой команды, которая стала народной.Почти весь основной состав ташкентского "Пахтакора" — 17 игроков и тренеры — погибли в результате авиакатастрофы 43 года назад в небе над Днепродзержинском по пути в Минск, где должен был состояться очередной матч чемпионата СССР.После авиакатастрофы состав клуба был усилен за счёт игроков из других команд. Также решением федерации футбола СССР "Пахтакору" в течение трёх лет гарантировали место в высшей лиге независимо от итогового результата.11 августа 2013 года в Ташкенте на Боткинском кладбище открылся мемориал "Пахтакор-79".Читайте также: Тимур Кападзе: "У тренера не должно быть любимчиков" — видео

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пахтакор-79, мемориал, ташкент, узбекистан