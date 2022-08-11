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Навсегда в наших сердцах: в Ташкенте вспоминают "Пахтакор-79" - видео
Навсегда в наших сердцах: в Ташкенте вспоминают "Пахтакор-79" - видео
На Боткинском кладбище Ташкента прошла церемония возложения цветов к памятнику погибшим игрокам прославленной команды.
2022-08-11T13:46+0500
2022-08-11T14:04+0500
общество
пахтакор-79
мемориал
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. На Боткинском кладбище Ташкента состоялась традиционная церемония возложения цветов в память о погибших игроках и членах команды "Пахтакор", сообщает корреспондент Sputnik.Футболисты команды стали жертвами авиакатастрофы 11 августа 1979 года.В 43-ю годовщину трагедии нынешние и бывшие игроки и тренеры клуба, представители спортивных федераций, а также родные и близкие погибших в той трагедии возложили цветы к мемориалу "Пахтакор-79".В мероприятии приняли участие известные футболисты Туляган Исаков и Берадор Абдураимов, которые играли за ташкентский "Пахтакор" в 1960-70 годы.Легенда "Пахтакора" Берадор Абдураимов призвал молодежь помнить о той команде и футболистах, которые гремели на весь Советский Союз, а молодые воспитанники академии клуба должны брать пример и чтить традиции этой команды, которая стала народной.Почти весь основной состав ташкентского "Пахтакора" — 17 игроков и тренеры — погибли в результате авиакатастрофы 43 года назад в небе над Днепродзержинском по пути в Минск, где должен был состояться очередной матч чемпионата СССР.После авиакатастрофы состав клуба был усилен за счёт игроков из других команд. Также решением федерации футбола СССР "Пахтакору" в течение трёх лет гарантировали место в высшей лиге независимо от итогового результата.11 августа 2013 года в Ташкенте на Боткинском кладбище открылся мемориал "Пахтакор-79".Читайте также: Тимур Кападзе: "У тренера не должно быть любимчиков" — видео
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пахтакор-79, мемориал, ташкент, узбекистан

Навсегда в наших сердцах: в Ташкенте вспоминают "Пахтакор-79" - видео

13:46 11.08.2022 (обновлено: 14:04 11.08.2022)
© Sputnik / Рамиз БахтияровВозложение цветов к памятнику погибшим игрокам "Пахтакора"
Возложение цветов к памятнику погибшим игрокам Пахтакора - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
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На Боткинском кладбище Ташкента прошла церемония возложения цветов к памятнику погибшим игрокам прославленной команды.
ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. На Боткинском кладбище Ташкента состоялась традиционная церемония возложения цветов в память о погибших игроках и членах команды "Пахтакор", сообщает корреспондент Sputnik.
Футболисты команды стали жертвами авиакатастрофы 11 августа 1979 года.
В 43-ю годовщину трагедии нынешние и бывшие игроки и тренеры клуба, представители спортивных федераций, а также родные и близкие погибших в той трагедии возложили цветы к мемориалу "Пахтакор-79".
© Sputnik / Рамиз БахтияровВозложение цветов к памятнику погибшим игрокам "Пахтакора"
Возложение цветов к памятнику погибшим игрокам Пахтакора - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2022
Возложение цветов к памятнику погибшим игрокам "Пахтакора"
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В мероприятии приняли участие известные футболисты Туляган Исаков и Берадор Абдураимов, которые играли за ташкентский "Пахтакор" в 1960-70 годы.
Легенда "Пахтакора" Берадор Абдураимов призвал молодежь помнить о той команде и футболистах, которые гремели на весь Советский Союз, а молодые воспитанники академии клуба должны брать пример и чтить традиции этой команды, которая стала народной.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВозложение цветов к памятнику погибшим игрокам "Пахтакора"
Возложение цветов к памятнику погибшим игрокам Пахтакора - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2022
Возложение цветов к памятнику погибшим игрокам "Пахтакора"
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Почти весь основной состав ташкентского "Пахтакора" — 17 игроков и тренеры — погибли в результате авиакатастрофы 43 года назад в небе над Днепродзержинском по пути в Минск, где должен был состояться очередной матч чемпионата СССР.
После авиакатастрофы состав клуба был усилен за счёт игроков из других команд. Также решением федерации футбола СССР "Пахтакору" в течение трёх лет гарантировали место в высшей лиге независимо от итогового результата.
11 августа 2013 года в Ташкенте на Боткинском кладбище открылся мемориал "Пахтакор-79".
Читайте также: Тимур Кападзе: "У тренера не должно быть любимчиков" — видео
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