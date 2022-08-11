https://uz.sputniknews.ru/20220811/smi-zelenskiy-doljen-priznat-prestupleniya-vsu-27041158.html
СМИ: Зеленский должен признать преступления ВСУ
СМИ: Зеленский должен признать преступления ВСУ
СМИ прокомментировало слова Зеленского о докладе Amnesty.
2022-08-11T13:19+0500
2022-08-11T13:19+0500
2022-08-11T13:19+0500
в мире
сми
владимир зеленский
преступление
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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский должен признать правдивость доклада Amnesty International, в котором говорится о преступлениях украинских военных против мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью американского издания Politico.По словам автора статьи Пола Тейлора, Киеву нужно адекватно воспринимать критику в свой адрес, а не обвинять несогласных с ним в работе на Москву.Также Тейлор отметил, что доклад просто неудобен киевскому режиму и его западным союзникам. Однако данный факт не делает его неправильным или неточным.Напомним: неделю назад правозащитники Amnesty International проанализировали действия украинских военных. По итогу они выяснили, что ВСУ нарушают международное право, размещая военную технику в жилых домах, школах и больницах, тем самым подвергая риску мирных жителей. Эксперты подчеркнули, что оборонительная позиция не дает ВСУ право нарушать международные правила.Читайте также:США ищут замену ЗеленскомуВидео: украинские войска обстреляли больницу в Донецке
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сми, владимир зеленский, преступление
СМИ: Зеленский должен признать преступления ВСУ
Американское СМИ прокомментировало слова Зеленского о нашумевшем докладе международной правозащитной организации.
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik.
Президент Украины Владимир Зеленский должен признать правдивость доклада Amnesty International, в котором говорится о преступлениях украинских военных против мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на статью американского издания Politico.
По словам автора статьи Пола Тейлора, Киеву нужно адекватно воспринимать критику в свой адрес, а не обвинять несогласных с ним в работе на Москву.
"Зрелым ответом на критику было бы серьезно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца", — пишет автор.
Также Тейлор отметил, что доклад просто неудобен киевскому режиму и его западным союзникам. Однако данный факт не делает его неправильным или неточным.
Напомним: неделю назад правозащитники Amnesty International проанализировали действия украинских военных. По итогу они выяснили, что ВСУ нарушают международное право, размещая военную технику в жилых домах, школах и больницах, тем самым подвергая риску мирных жителей. Эксперты подчеркнули, что оборонительная позиция не дает ВСУ право нарушать международные правила.