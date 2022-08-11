https://uz.sputniknews.ru/20220811/zaschitnikov-prirody-nagradyat-nagrudnym-znakom-27033783.html
Защитников природы наградят нагрудным знаком
Защитников природы наградят нагрудным знаком
Награду "Табиат химоячиси" получат граждане, активно участвующие в экологических акциях и внедряющие "зеленые" технологии.
2022-08-11T10:31+0500
2022-08-11T10:31+0500
2022-08-11T10:52+0500
общество
экология
награда
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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Правительство Узбекистана учредило нагрудный знак "Табиат химоячиси" ("Защитник природы"). Новая награда призвана стимулировать инициативы в области экологии и охраны окружающей среды, правительство.Нагрудным знаком будут награждать граждан, активно участвующих в озеленении, рациональном использовании природных ресурсов, а также внедряющих научные разработки в сельском хозяйстве.Вручать нагрудный знак будут ежегодно 5 июня, в канун Всемирного дня окружающей среды.Читайте также: В Ташкенте пытаются спасти поврежденные после реконструкции улицы многолетние деревья
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экология, награда
Защитников природы наградят нагрудным знаком
10:31 11.08.2022 (обновлено: 10:52 11.08.2022)
Награду "Табиат химоячиси" получат граждане, активно участвующие в экологических акциях и внедряющие "зеленые" технологии.
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik.
Правительство Узбекистана учредило
нагрудный знак "Табиат химоячиси" ("Защитник природы"). Новая награда призвана стимулировать инициативы в области экологии и охраны окружающей среды, правительство.
Нагрудным знаком будут награждать граждан, активно участвующих в озеленении, рациональном использовании природных ресурсов, а также внедряющих научные разработки в сельском хозяйстве.
Вручать нагрудный знак будут ежегодно 5 июня, в канун Всемирного дня окружающей среды.