https://uz.sputniknews.ru/20220811/zaschitnikov-prirody-nagradyat-nagrudnym-znakom-27033783.html

Защитников природы наградят нагрудным знаком

Защитников природы наградят нагрудным знаком

Награду "Табиат химоячиси" получат граждане, активно участвующие в экологических акциях и внедряющие "зеленые" технологии.

2022-08-11T10:31+0500

2022-08-11T10:31+0500

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общество

экология

награда

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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Правительство Узбекистана учредило нагрудный знак "Табиат химоячиси" ("Защитник природы"). Новая награда призвана стимулировать инициативы в области экологии и охраны окружающей среды, правительство.Нагрудным знаком будут награждать граждан, активно участвующих в озеленении, рациональном использовании природных ресурсов, а также внедряющих научные разработки в сельском хозяйстве.Вручать нагрудный знак будут ежегодно 5 июня, в канун Всемирного дня окружающей среды.Читайте также: В Ташкенте пытаются спасти поврежденные после реконструкции улицы многолетние деревья

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экология, награда