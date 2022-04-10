https://uz.sputniknews.ru/20220410/kak-i-kogda-privatiziruyut-uzbekneftegaz-uzauto-motors-i-uzairways-23886975.html

Стали известны подробности приватизации UzAuto Motors и UzAirways

Стали известны подробности приватизации UzAuto Motors и UzAirways

Крупнейшие компании топливно-энергетической и транспортной сфер Узбекистана ожидают огромные перемены.

2022-04-10T16:01+0500

2022-04-10T16:01+0500

2022-04-10T17:37+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

узбекнефтегаз

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Узбекистане до конца этого года завершат подготовку к приватизации АО "Узбекнефтегаз". Власти намерены публично разместить не менее 49% акций компании, а также по меньшей мере 51% государственные доли в АО "Тепловые электрические станции".Это следует из указа президента "Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора".Глава государства поручил до 1 сентября разработать стратегию реформирования АО "Узбекгидроэнерго". При этом в процессе строительства новых малых и средних гидроэлектростанций приоритетными будут проекты с участием частного сектора.Кроме того, власти намерены до 1 сентября выставить на торги госдолю в размере 51% и более в уставном капитале авиакомпании Uzbekistan Airways, в том числе путем публичного размещения (IPO) акций.Как теперь будут приватизировать гособъекты в Узбекистане >>До 1 августа с привлечением международного инвестиционного банка и консультантов также публично разместят на местном фондовом рынке до 10% пакета акций UzAuto Motors.Помимо этого, в Узбекистане усовершенствуют деятельность АО "Худудгазтаъминот" и АО "Региональные электрические сети". Так, власти планируют повысить операционную эффективность и привлечь частный сектор в эти сферы.При этом передача частному оператору функций оптовой закупки и реализации природного газа и электрической энергии будет осуществляться без повышения тарифов для населения. Сперва эту практику внедрят в рамках эксперимента в 14 городах и районах страны.До 1 июня 2022 года в Узбекистане будет разработана стратегия трансформации, развития и приватизации АО "Узбекистон темир йуллари". Целей несколько:Меры, перечисленные в указе президента, также упростят порядок реализации земельных участков, позволят улучшить конкуренцию в экономике и сократить бюрократические барьеры для частного сектора.Читайте также:

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авиакомпания uzbekistan airways, узбекнефтегаз