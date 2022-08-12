https://uz.sputniknews.ru/20220812/deputaty-xotyat-prinyat-zakon-kontroliruyuschiy-konflikty-grajdan--27078282.html
Депутаты хотят принять закон, регулирующий конфликты граждан
Депутаты хотят принять закон, регулирующий конфликты граждан
Закон поможет решить ряд накопившихся в обществе проблем.
2022-08-12T17:23+0500
2022-08-12T17:23+0500
2022-08-12T17:42+0500
общество
депутаты
закон
конфликт
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Члены рабочей группы Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по бюджету и экономическим реформам обсудили проект закона "О предупреждении конфликта интересов", передает пресс-служба ведомства.По данным пресс-службы, закон предусмотрит понятие конфликта, определенные механизмы его регулирования, а также обязанности госслужащих.Депутаты подчеркнули, что закон должен соответствовать прежде всего интересам народа и быть актуальным решением накопившихся в обществе проблем.По итогу обсуждения, сотрудники комитета приняли решение продолжить работу над совершенствованием законопроекта.Читайте также:Президент подписал закон о госслужбе: что изменится для чиновниковПарламент ограничил размер госдолга
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депутаты, закон, конфликт
Депутаты хотят принять закон, регулирующий конфликты граждан
17:23 12.08.2022 (обновлено: 17:42 12.08.2022)
Планируется, что закон поможет решить гражданам и государству ряд накопившихся в обществе проблем.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
Члены рабочей группы Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по бюджету и экономическим реформам обсудили проект закона "О предупреждении конфликта интересов", передает пресс-служба
ведомства.
По данным пресс-службы, закон предусмотрит понятие конфликта, определенные механизмы его регулирования, а также обязанности госслужащих.
Депутаты подчеркнули, что закон должен соответствовать прежде всего интересам народа и быть актуальным решением накопившихся в обществе проблем.
По итогу обсуждения, сотрудники комитета приняли решение продолжить работу над совершенствованием законопроекта.