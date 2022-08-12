https://uz.sputniknews.ru/20220812/eks-kantsler-germanii-podal-v-sud-na-bundestag-27066867.html
Экс-канцлер Германии подал в суд на бундестаг
Экс-канцлер Германии подал в суд на бундестаг
Политик намерен восстановить привилегии, которых его лишили
2022-08-12T11:27+0500
2022-08-12T11:27+0500
2022-08-12T11:29+0500
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герхард шредер
германия
суд
бундестаг
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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер подал в суд на парламент страны, чтобы ему вернули особые привилегии, которых лишили в мае этого года. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее комитет по бюджету бундестага решил лишить политика положенных ему как бывшему главе правительства офисных помещений. Однако такие привилегии как пенсия и охрана оставили.Причиной такого решения назвали увольнения сотрудников бюро Шольца после начала спецоперации России в Украине. При этом данное решение было принято на фоне критики Шрёдера за продолжение работы с российскими компаниями.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ на начало спецоперации западные страны ввели санкции против России. Читайте также:Экс-премьер Великобритании предупредил о "зиме нищеты" для британцевПремьер-министр Эстонии объявила об отставке
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герхард шредер, германия, суд, бундестаг
Экс-канцлер Германии подал в суд на бундестаг
11:27 12.08.2022 (обновлено: 11:29 12.08.2022)
Политик намерен восстановить привилегии, положенные ему как бывшему главе правительства.
ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер подал в суд на парламент страны, чтобы ему вернули особые привилегии, которых лишили в мае этого года. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее комитет по бюджету бундестага решил лишить политика положенных ему как бывшему главе правительства офисных помещений. Однако такие привилегии как пенсия и охрана оставили.
Причиной такого решения назвали увольнения сотрудников бюро Шольца после начала спецоперации России в Украине. При этом данное решение было принято на фоне критики Шрёдера за продолжение работы с российскими компаниями.
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ на начало спецоперации западные страны ввели санкции против России.