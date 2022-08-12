https://uz.sputniknews.ru/20220812/eks-kantsler-germanii-podal-v-sud-na-bundestag-27066867.html

Экс-канцлер Германии подал в суд на бундестаг

Экс-канцлер Германии подал в суд на бундестаг

Политик намерен восстановить привилегии, которых его лишили

2022-08-12T11:27+0500

2022-08-12T11:27+0500

2022-08-12T11:29+0500

в мире

герхард шредер

германия

суд

бундестаг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/03/26784789_0:283:2637:1766_1920x0_80_0_0_c23714fa09ac2a35839cc09d0dd53e8d.jpg

ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер подал в суд на парламент страны, чтобы ему вернули особые привилегии, которых лишили в мае этого года. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее комитет по бюджету бундестага решил лишить политика положенных ему как бывшему главе правительства офисных помещений. Однако такие привилегии как пенсия и охрана оставили.Причиной такого решения назвали увольнения сотрудников бюро Шольца после начала спецоперации России в Украине. При этом данное решение было принято на фоне критики Шрёдера за продолжение работы с российскими компаниями.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ на начало спецоперации западные страны ввели санкции против России. Читайте также:Экс-премьер Великобритании предупредил о "зиме нищеты" для британцевПремьер-министр Эстонии объявила об отставке

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

герхард шредер, германия, суд, бундестаг