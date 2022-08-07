https://uz.sputniknews.ru/20220807/eks-premer-velikobritanii-predupredil-o-zime-nischety-dlya-britantsev-26913244.html

Экс-премьер Великобритании предупредил о "зиме нищеты" для британцев

Экс-премьер Великобритании предупредил о "зиме нищеты" для британцев

"Взрыв финансовой бомбы" может произойти уже осенью.

2022-08-07T17:58+0500

2022-08-07T17:58+0500

2022-08-07T17:58+0500

в мире

премьер-министр

великобритания

бедность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/07/26913082_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_a61f123a63004722ef188bfe226f209d.jpg

ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал британские власти не допустить обнищание населения этой зимой. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Брауна, во избежание кризиса действующему премьеру Борису Джонсону и кандидатам на этот пост необходимо принять чрезвычайный бюджет.Также экс-премьер добавил, равнодушие лидеров страны к уязвимым слоям населения аморально. По его прогнозам, "финансовая бомба" взорвется уже этой осенью.Напомним: граждане Великобритании недовольны эффектом антироссийских санкций, которые ввело руководство страны. Санкции негативно сказались на экономике Соединенного Королевства, приведя к высокому росту цен на газ, нефть, электроэнергию, а также к рекордной за сорок лет инфляции в 9%. Около шести миллионам семей в Великобритании грозят отключения электричества утром и вечером.Также анонимные активисты агитируют британцев не оплачивать счета за электричество, если правительство не понизит расценки на услуги ЖКХ.Читайте также:Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера страныБританский спецназ учил украинцев пытать и убивать пленных

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

премьер-министр, великобритания, бедность