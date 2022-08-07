https://uz.sputniknews.ru/20220807/eks-premer-velikobritanii-predupredil-o-zime-nischety-dlya-britantsev-26913244.html
Экс-премьер Великобритании предупредил о "зиме нищеты" для британцев
Экс-премьер Великобритании предупредил о "зиме нищеты" для британцев
"Взрыв финансовой бомбы" может произойти уже осенью.
2022-08-07T17:58+0500
2022-08-07T17:58+0500
2022-08-07T17:58+0500
в мире
премьер-министр
великобритания
бедность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/07/26913082_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_a61f123a63004722ef188bfe226f209d.jpg
ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал британские власти не допустить обнищание населения этой зимой. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Брауна, во избежание кризиса действующему премьеру Борису Джонсону и кандидатам на этот пост необходимо принять чрезвычайный бюджет.Также экс-премьер добавил, равнодушие лидеров страны к уязвимым слоям населения аморально. По его прогнозам, "финансовая бомба" взорвется уже этой осенью.Напомним: граждане Великобритании недовольны эффектом антироссийских санкций, которые ввело руководство страны. Санкции негативно сказались на экономике Соединенного Королевства, приведя к высокому росту цен на газ, нефть, электроэнергию, а также к рекордной за сорок лет инфляции в 9%. Около шести миллионам семей в Великобритании грозят отключения электричества утром и вечером.Также анонимные активисты агитируют британцев не оплачивать счета за электричество, если правительство не понизит расценки на услуги ЖКХ.Читайте также:Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера страныБританский спецназ учил украинцев пытать и убивать пленных
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/07/26913082_0:0:2625:1969_1920x0_80_0_0_2b0b5ed6a434be1a1ee8453f7dc346e1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
премьер-министр, великобритания, бедность
Экс-премьер Великобритании предупредил о "зиме нищеты" для британцев
Политик считает, что "взрыв финансовой бомбы замедленного действия" может произойти в Британии уже этой осенью.
ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik.
Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал британские власти не допустить обнищание населения этой зимой. Об этом сообщает РИА Новости
.
По словам Брауна, во избежание кризиса действующему премьеру Борису Джонсону и кандидатам на этот пост необходимо принять чрезвычайный бюджет.
"Борис Джонсон, Сунак и Трасс должны на этой неделе согласиться на чрезвычайный бюджет. Если они этого не сделают, следует созвать парламент, чтобы заставить их так поступить", - считает политик.
Также экс-премьер добавил, равнодушие лидеров страны к уязвимым слоям населения аморально. По его прогнозам, "финансовая бомба" взорвется уже этой осенью.
Напомним: граждане Великобритании недовольны
эффектом антироссийских санкций, которые ввело руководство страны. Санкции негативно сказались
на экономике Соединенного Королевства, приведя к высокому росту цен на газ, нефть, электроэнергию, а также к рекордной за сорок лет инфляции в 9%. Около шести миллионам семей в Великобритании грозят отключения электричества утром и вечером.
Также анонимные активисты агитируют
британцев не оплачивать счета за электричество, если правительство не понизит расценки на услуги ЖКХ.