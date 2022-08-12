https://uz.sputniknews.ru/20220812/kitay-ostanavlivaet-ukrainizatsiyu-tayvanya-27071593.html

Китай останавливает украинизацию Тайваня

Китай останавливает украинизацию Тайваня

Вышли два документа, связанные с Тайванем.

2022-08-12T14:18+0500

2022-08-12T14:18+0500

2022-08-12T14:18+0500

колумнисты

китай

тайвань

мнение эксперта

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Документы взаимосвязаны и вызывают эмоции типа "Украина, такая Украина!".Здесь важна хронология, то есть что и с чего начиналось. Напомним, что взорвавшая как минимум Азию поездка спикера конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй имела место 2-3 августа. Но конгрессмены из США бывали там и ранее, в частности в апреле туда приехали Роберт Менендес (демократ) и Линдси Грэм (республиканец). Газета The Taiwan Times рассказывает нам в материале еще от 21 июня, что было дальше: эта пара, демонстрируя трогательное двухпартийное единство, вернулась домой и предложила на рассмотрение конгрессу тот самый акт.А в нем — то ли радуется, то ли ужасается автор — предпринят самый радикальный пересмотр отношений США с островной территорией с 1979 года. В частности, предусматривается военная помощь Тайваню на миллиарды долларов, санкции против китайских чиновников, которые бы нагнетали напряженность. Какую напряженность — речь ведь идет об апреле — мае? А оказывается, в неких кругах в США весной шла дискуссия, не последует ли Пекин примеру Москвы на Украине, и не следует ли предпринять какие-то шаги, не дожидаясь такой неприятности, как неожиданный китайский десант на Тайвань. Вот и додискутировались.В законопроекте Менендеса — Грэма предусматривается также повышение уровня представительства США до "Тайваньского офиса", главу которого, как и послов, будет назначать конгресс — но это все мелочи. А главное — что острову следует присвоить статус "основного союзника США вне НАТО".Китай: США могут усугубить кризис вокруг ТайваняА это занятная штука, такой статус. Он дает основания для накачки союзника оружием, создания на его территории военных баз (опять тут чистая Украина) — да вообще на что угодно дает основания. Собственно, и без такого документа это бывает с теми, кто не успел отскочить. Но статус не требует никакого оборонного договора с США, не говоря о присоединении к Североатлантическому альянсу. А это попросту означает, что такого союзника Америка использует в хвост и в гриву, но никаких твердых обязательств по его защите, не говоря уже о "ядерном зонтике", тут не предусматривается — обойдется, будет как получится или как сам союзник выкрутится. В общем, привет Украине, вокруг подобного статуса которой был долгий и смешной сюжет. Или Афганистану, который такой статус получил — с известным результатом.И понятно, что никто эту двухпартийную инициативу не скрывал и в Пекине все знали, просто эта история не очень шумно звучала во внешнем мире, включая Россию.А теперь уже всем понятно, что налет Нэнси Пелоси на мирный Тайвань был не совсем ее личной акцией, а частью какой-то отдельной политики конгресса в Азии. Отдельной потому, что, как сейчас рассказывает упомянутый материал Bloomberg и комментарии к нему, администрация Джо Байдена не просто пыталась отговорить пламенную Нэнси от поездки — она еще всеми силами старалась торпедировать или задержать движение того самого законопроекта. Потому что справедливо опасалась того, что, собственно, и произошло — масштабного "украинского" кризиса вокруг Тайваня, наблюдая который все узнали, что в политических кругах США творится полный сумбур вместо музыки, и сумбур этот обрушивает мировую экономику и пугает множество стран.А Пекин в ответ на это все, как известно, устроил имитацию военной блокады острова — с демонстрацией слабости, если не бессилия США, потом маневры продлил, потом все-таки прекратил — и по итогам всей истории выпустил свою "Белую книгу". Вот ее полный текст.Китай провел учения в Южно-Китайском мореИз него следует, в частности, что тайваньская история и похожа, и непохожа на украинскую. Непохожа хотя бы потому, что Тайвань (это просто факт) — не независимое государство с членством в ООН и прочим, а территория со сложным статусом, притом что международное право признает Китай единым, то есть их воссоединение — нормальная и понятная перспектива. С Украиной тут общее разве то, что очень немалая часть ее населения хотела бы воссоединения с Россией не завтра, а еще вчера.А ясное сходство в том, что после нескольких десятилетий очень качественной экономической интеграции двух частей Китая — то есть по сути того же, что Москва три десятилетия пыталась сделать с Украиной — проблемы начались, когда в Тайбэе к власти пришли проамериканские силы, и стартовало все вышеописанное и полностью соответствующее украинскому сценарию.Суть и смысл "Белой книги" Пекина в том, что она подтверждает дословно, что для воссоединения Китая "применение силы было бы крайним средством, которое употреблялось бы в вынуждающих к этому обстоятельствах". То есть весь вроде бы угасающий кризис вокруг острова и не предполагал какого-то силового его захвата, это Пекин показывал кузькину мать и прочие свои стратегические активы тем, кто очень старался затормозить некое будущее воссоединение Китая. И еще покажет, если американцы попробуют продолжить раздувать кризис и вредить всему региону.Документ этот по большей части направлен на тайваньскую публику и, во-первых, напоминает, как хорошо и спокойно жил остров, пока сотрудничал и дружил с прочим Китаем (что всего лишь правда). Во-вторых, "Белая книга" заранее проводит красную черту где-то там, в светлом будущем, когда Китай все-таки объединится. Пекин понимает, говорит документ, что "материк и Тайвань имеют собственные и отчетливые социальные системы и идеологии". И сосуществовать они смогут (в том самом светлом будущем) лишь при выполнении принципа "одна страна, две системы", то есть разницу эту сохранять сколько угодно. Красная же линия — это если кто-то начнет, опять-таки по украинскому сценарию, разделять единый Китай, а в процессе создавать всем китайцам массу трудностей, не говоря об угрозах их жизни и благосостоянию.Понятно, что скорее рано, чем поздно дойдет дело до украинского урегулирования. И тогда вполне реально будет обозначить вот эту самую красную линию, которая пролегает там, где начинается раздувание враждебности между соседями и собратьями с последующей угрозой жизням и благосостоянию людей — и все это независимо от того или иного статуса каких угодно территорий.Читайте также:Европа захотела энергокоммунизмаЗапад никак не задушит Китай. Хотя очень старается

тайвань

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китай, тайвань, мнение эксперта