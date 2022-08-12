https://uz.sputniknews.ru/20220812/kitay-ssha-mogut-usugubit-krizis-vokrug-tayvanya-27062461.html
Китай: США могут усугубить кризис вокруг Тайваня
Китай: США могут усугубить кризис вокруг Тайваня
Глава МИД КНР рассказал, как США могут повлиять на кризис.
2022-08-12T09:34+0500
2022-08-12T09:34+0500
2022-08-12T09:55+0500
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китай
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кризис
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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Пекин будет проявлять бдительность фоне обострения ситуации вокруг Тайваня, так как Вашингтон может воспользоваться нестабильностью и усугубить кризис, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщает РИА Новости.Также дипломат отметил, что нужно быть очень внимательными и к сторонникам независимости Тайваня. Они, неверно оценивая происходящую ситуацию, могут навредить целостности страны.Министр добавил, что иностранные политики, поддерживающие Тайвань, испортили отношения с Китаем, нанесли удар по Уставу ООН и подорвали систему международных отношений, которая установилась после Второй мировой войны.Напомним: спикер палаты представителей США Пелоси посетила Тайвань с официальным визитом. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Читайте также:Китай провел учения в Южно-Китайском мореУзбекистан, Кыргызстан, Афганистан и Китай создадут новый коридор
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китай, сша, тайвань, кризис
Китай: США могут усугубить кризис вокруг Тайваня
09:34 12.08.2022 (обновлено: 09:55 12.08.2022)
Глава МИД Китая рассказал, какую роль могут сыграть Штаты в кризисе вокруг острова.
ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik.
Пекин будет проявлять бдительность фоне обострения ситуации вокруг Тайваня, так как Вашингтон может воспользоваться нестабильностью и усугубить кризис, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Ситуация в Тайваньском проливе все еще неспокойна, и мы будем бдительны к тому, что США могут воспользоваться случаем, планируя нарастить военное присутствие и пытаясь усугубить кризис", — сказал министр
Также дипломат отметил, что нужно быть очень внимательными и к сторонникам независимости Тайваня. Они, неверно оценивая происходящую ситуацию, могут навредить целостности страны.
Министр добавил, что иностранные политики, поддерживающие Тайвань, испортили отношения с Китаем, нанесли удар по Уставу ООН и подорвали систему международных отношений, которая установилась после Второй мировой войны.
"Мы готовы совместно с друзьями из других стран, любящими мир и отстаивающими справедливость, отстаивать принцип "одного Китая", защищать цели и принципы Устава ООН и поддерживать региональную стабильность и мир во всем мире", — подчеркнул Ван И.
Напомним: спикер палаты представителей США Пелоси посетила Тайвань с официальным визитом. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.