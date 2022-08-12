https://uz.sputniknews.ru/20220812/kitay-ssha-mogut-usugubit-krizis-vokrug-tayvanya-27062461.html

Китай: США могут усугубить кризис вокруг Тайваня

Китай: США могут усугубить кризис вокруг Тайваня

Глава МИД КНР рассказал, как США могут повлиять на кризис.

2022-08-12T09:34+0500

2022-08-12T09:34+0500

2022-08-12T09:55+0500

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китай

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тайвань

кризис

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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Пекин будет проявлять бдительность фоне обострения ситуации вокруг Тайваня, так как Вашингтон может воспользоваться нестабильностью и усугубить кризис, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщает РИА Новости.Также дипломат отметил, что нужно быть очень внимательными и к сторонникам независимости Тайваня. Они, неверно оценивая происходящую ситуацию, могут навредить целостности страны.Министр добавил, что иностранные политики, поддерживающие Тайвань, испортили отношения с Китаем, нанесли удар по Уставу ООН и подорвали систему международных отношений, которая установилась после Второй мировой войны.Напомним: спикер палаты представителей США Пелоси посетила Тайвань с официальным визитом. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Читайте также:Китай провел учения в Южно-Китайском мореУзбекистан, Кыргызстан, Афганистан и Китай создадут новый коридор

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китай, сша, тайвань, кризис