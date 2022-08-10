https://uz.sputniknews.ru/20220810/uzbekistan-kyrgyzstan-afganistan-i-kitay-sozdadut-novyy-koridor--27012817.html

Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан и Китай создадут новый коридор

Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан и Китай создадут новый коридор

По инициативе узбекской стороны состоялась онлайн-встреча.

2022-08-10T18:08+0500

2022-08-10T18:08+0500

2022-08-10T18:18+0500

политика

узбекистан

кыргызстан

афганистан

китай

транспортный коридор

переговоры

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ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Состоялась онлайн-встреча представителей Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана, на которой они рассмотрели вопросы организации нового транспортного коридора. Об этом сообщает пресс-служба АО "Железные дороги Узбекистана".В ходе переговоров стороны обсудили создание нового коридора по направлению Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан и обеспечение взаимовыгодных условий работы данного коридора. Особое внимание уделили введению конкурентоспособных тарифов. Также стороны отметили важность данного проекта.Планируется, что по коридору будет происходить перевозка грузов от железнодорожной станции Кашгар в КНР до станции Ош в Кыргызстане автотранспортом, а далее от станции Ош до станции Хайратон в Афганистане путем железнодорожного транспорта.Кроме того, стороны договорились рассмотреть актуальные вопросы по тарифным скидкам и к следующим переговорам подготовить своё видение ставки.Напомним: Узбекистан уже заявлял о важности создания новых транспортных коридоров. Читайте также:На саммите ШОС три страны могут подписать соглашение по железной дорогеПакистан поддерживает создание транспортных коридоров

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узбекистан, кыргызстан, афганистан, китай, транспортный коридор, переговоры