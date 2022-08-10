https://uz.sputniknews.ru/20220810/uzbekistan-kyrgyzstan-afganistan-i-kitay-sozdadut-novyy-koridor--27012817.html
Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан и Китай создадут новый коридор
Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан и Китай создадут новый коридор
По инициативе узбекской стороны состоялась онлайн-встреча.
2022-08-10T18:08+0500
2022-08-10T18:08+0500
2022-08-10T18:18+0500
политика
узбекистан
кыргызстан
афганистан
китай
транспортный коридор
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/08/25136426_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_ca115dec0410ea06c5fe0b1922b06760.jpg
ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Состоялась онлайн-встреча представителей Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана, на которой они рассмотрели вопросы организации нового транспортного коридора. Об этом сообщает пресс-служба АО "Железные дороги Узбекистана".В ходе переговоров стороны обсудили создание нового коридора по направлению Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан и обеспечение взаимовыгодных условий работы данного коридора. Особое внимание уделили введению конкурентоспособных тарифов. Также стороны отметили важность данного проекта.Планируется, что по коридору будет происходить перевозка грузов от железнодорожной станции Кашгар в КНР до станции Ош в Кыргызстане автотранспортом, а далее от станции Ош до станции Хайратон в Афганистане путем железнодорожного транспорта.Кроме того, стороны договорились рассмотреть актуальные вопросы по тарифным скидкам и к следующим переговорам подготовить своё видение ставки.Напомним: Узбекистан уже заявлял о важности создания новых транспортных коридоров. Читайте также:На саммите ШОС три страны могут подписать соглашение по железной дорогеПакистан поддерживает создание транспортных коридоров
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/08/25136426_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_50d9c5a6932d918511f329044e9a76c5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, кыргызстан, афганистан, китай, транспортный коридор, переговоры
Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан и Китай создадут новый коридор
18:08 10.08.2022 (обновлено: 18:18 10.08.2022)
По инициативе узбекской стороны состоялась онлайн-встреча с руководителями железных дорог Кыргызстана и Афганистана.
ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik.
Состоялась онлайн-встреча представителей Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана, на которой они рассмотрели вопросы организации нового транспортного коридора. Об этом сообщает пресс-служба
АО "Железные дороги Узбекистана".
В ходе переговоров стороны обсудили создание нового коридора по направлению Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан и обеспечение взаимовыгодных условий работы данного коридора. Особое внимание уделили введению конкурентоспособных тарифов. Также стороны отметили важность данного проекта.
Планируется, что по коридору будет происходить перевозка грузов от железнодорожной станции Кашгар в КНР до станции Ош в Кыргызстане автотранспортом, а далее от станции Ош до станции Хайратон в Афганистане путем железнодорожного транспорта.
Кроме того, стороны договорились рассмотреть актуальные вопросы по тарифным скидкам и к следующим переговорам подготовить своё видение ставки.
Напомним: Узбекистан уже заявлял
о важности создания новых транспортных коридоров.