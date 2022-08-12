https://uz.sputniknews.ru/20220812/uzbekistantsy-smogut-kupit-jeleznodorojnye-bilety-so-skidkoy--27074527.html

Узбекистанцы смогут купить билеты на поезда со скидкой

Узбекистанцы смогут купить билеты на поезда со скидкой

Скидка на будет действовать при оформлении билетов в кассах.

2022-08-12T15:17+0500

2022-08-12T15:17+0500

2022-08-12T15:22+0500

общество

железная дорога

билет

акция

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" предоставит скидки на билеты на поездки, совершающиеся внутри республики. Акция приурочена к Дню Независимости, передает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".Однако воспользоваться акцией смогут не все граждане страны, а только определенные категории. При этом размер скидки у каждой категории будет разный.Скидки предоставят на следующих условиях:Ранее авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила, что предоставит скидку 50% на все виды тарифов в праздничные дни. Читайте также:Ко Дню независимости нуждающимся узбекистанцам окажут помощьУзбекистан и Туркменистан упростят транспортное сообщение

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

железная дорога, билет, акция, узбекистанцы