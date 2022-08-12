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Узбекистанцы смогут купить билеты на поезда со скидкой
Узбекистанцы смогут купить билеты на поезда со скидкой
Скидка на будет действовать при оформлении билетов в кассах.
2022-08-12T15:17+0500
2022-08-12T15:22+0500
общество
железная дорога
билет
акция
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" предоставит скидки на билеты на поездки, совершающиеся внутри республики. Акция приурочена к Дню Независимости, передает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".Однако воспользоваться акцией смогут не все граждане страны, а только определенные категории. При этом размер скидки у каждой категории будет разный.Скидки предоставят на следующих условиях:Ранее авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила, что предоставит скидку 50% на все виды тарифов в праздничные дни. Читайте также:Ко Дню независимости нуждающимся узбекистанцам окажут помощьУзбекистан и Туркменистан упростят транспортное сообщение
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железная дорога, билет, акция, узбекистанцы

Узбекистанцы смогут купить билеты на поезда со скидкой

15:17 12.08.2022 (обновлено: 15:22 12.08.2022)
© unsplash.com/Yulian AlexeyevЖелезная дорога поезд
Железная дорога поезд - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2022
© unsplash.com/Yulian Alexeyev
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Скидка на будет действовать при оформлении билетов только в железнодорожных кассах.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" предоставит скидки на билеты на поездки, совершающиеся внутри республики. Акция приурочена к Дню Независимости, передает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".
Однако воспользоваться акцией смогут не все граждане страны, а только определенные категории. При этом размер скидки у каждой категории будет разный.
Скидки предоставят на следующих условиях:
пенсионерам, инвалидам, участникам войны 1941-1945 годов и лицам приравненных к ним – 50%;
студентам вузов, школьникам, учащимся колледжей и слушателям учебных заведений МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК РУз (при предоставлении удостоверений и студенческих билетов) – 15%;
семьям (муж и жена; родители или родитель с несовершеннолетними детьми) -15% (при наличии свидетельства);
коллективам (более 4 человек) – 15%;
на высокоскоростные поезда "Afrosiyob" всем категориям пассажиров – 10%.
Ранее авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила, что предоставит скидку 50% на все виды тарифов в праздничные дни.
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