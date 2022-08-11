https://uz.sputniknews.ru/20220811/uzbekistan-i-turkmenistan-uprostyat-transportnoe-soobschenie--27039263.html

Узбекистан и Туркменистан упростят транспортное сообщение

Узбекистан и Туркменистан упростят транспортное сообщение

Стороны хотят увеличить объемы международных перевозок.

2022-08-11T12:26+0500

2022-08-11T12:26+0500

2022-08-11T12:26+0500

политика

узбекистан

туркменистан

транспортное сообщение

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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Узбекистан и Туркменистан обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.В ходе переговоров стороны выразили заинтересованность в полном возобновлении между ними перевозок грузов посредством автотранспорта, а также в упрощении требований к самой перевозке.Кроме того, представители обсудили необходимость развития транспортных коридоров. Стороны приняли решение, что для увеличения грузооборота между странами, нужно усовершенствовать железнодорожную инфраструктуру и предоставить скидки.Напомним: вчера состоялась онлайн-встреча представителей Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана, на которой они рассмотрели вопросы организации нового транспортного коридора из Китая. Читайте также:Пакистан поддерживает создание транспортных коридоровЕвразийский транспортный коридор может стать альтернативой Суэцкому каналу

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узбекистан, туркменистан, транспортное сообщение