https://uz.sputniknews.ru/20220811/uzbekistan-i-turkmenistan-uprostyat-transportnoe-soobschenie--27039263.html
Узбекистан и Туркменистан упростят транспортное сообщение
Узбекистан и Туркменистан упростят транспортное сообщение
Стороны хотят увеличить объемы международных перевозок.
2022-08-11T12:26+0500
2022-08-11T12:26+0500
2022-08-11T12:26+0500
политика
узбекистан
туркменистан
транспортное сообщение
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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Узбекистан и Туркменистан обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.В ходе переговоров стороны выразили заинтересованность в полном возобновлении между ними перевозок грузов посредством автотранспорта, а также в упрощении требований к самой перевозке.Кроме того, представители обсудили необходимость развития транспортных коридоров. Стороны приняли решение, что для увеличения грузооборота между странами, нужно усовершенствовать железнодорожную инфраструктуру и предоставить скидки.Напомним: вчера состоялась онлайн-встреча представителей Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана, на которой они рассмотрели вопросы организации нового транспортного коридора из Китая. Читайте также:Пакистан поддерживает создание транспортных коридоровЕвразийский транспортный коридор может стать альтернативой Суэцкому каналу
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узбекистан, туркменистан, транспортное сообщение
Узбекистан и Туркменистан упростят транспортное сообщение
Стороны хотят увеличить объемы международных грузовых перевозок между ними.
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik.
Узбекистан и Туркменистан обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере транспорта. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства транспорта Узбекистана.
В ходе переговоров стороны выразили заинтересованность в полном возобновлении между ними перевозок грузов посредством автотранспорта, а также в упрощении требований к самой перевозке.
Кроме того, представители обсудили необходимость развития транспортных коридоров. Стороны приняли решение, что для увеличения грузооборота между странами, нужно усовершенствовать железнодорожную инфраструктуру и предоставить скидки.
Напомним: вчера состоялась
онлайн-встреча представителей Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана, на которой они рассмотрели вопросы организации нового транспортного коридора из Китая.