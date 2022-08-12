https://uz.sputniknews.ru/20220812/uzbekskistanskie-atlety-zavoevali-medali-na-islamskix-igrax--27071225.html

Узбекистанские атлеты завоевали медали на Исламских играх

Узбекистанские атлеты завоевали медали на Исламских играх

В турецком городе Конья продолжаются международные спортивные соревнования. Узбекистан заработал еще награды в свою копилку. 12.08.2022, Sputnik Узбекистан

2022-08-12T13:47+0500

2022-08-12T13:47+0500

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спорт

узбекистанцы

легкая атлетика

спортивные соревнования

медали

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Сборная республики по легкой атлетике завоевала еще четыре медали различного достоинства на V Играх Исламской солидарности, передает пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана.Так, спортсмены выиграли четыре награды, среди которых два "золота" и два "серебра". Золото завоевали Сухроб Ходжаев в метании молота с результатом 71,87 метра и Сафина Садуллаева в прыжках в высоту с результатом 1,97 метра.Серебро завоевали Светлана Радзивил в прыжках в высоту с результатом 1,87 метра и Шарифа Давронова в тройном прыжке с результатом 14,30 метров.Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности.Читайте также:Узбекистанские гандболистки выиграли первый матч на Исламских играхУзбекистан лидирует в велоспорте на Играх исламской солидарности

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узбекистанцы, легкая атлетика, спортивные соревнования, медали