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Узбекистанские атлеты завоевали медали на Исламских играх
Узбекистанские атлеты завоевали медали на Исламских играх
В турецком городе Конья продолжаются международные спортивные соревнования. Узбекистан заработал еще награды в свою копилку. 12.08.2022, Sputnik Узбекистан
2022-08-12T13:47+0500
2022-08-12T13:47+0500
2022-08-12T13:52+0500
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легкая атлетика
спортивные соревнования
медали
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Сборная республики по легкой атлетике завоевала еще четыре медали различного достоинства на V Играх Исламской солидарности, передает пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана.Так, спортсмены выиграли четыре награды, среди которых два "золота" и два "серебра". Золото завоевали Сухроб Ходжаев в метании молота с результатом 71,87 метра и Сафина Садуллаева в прыжках в высоту с результатом 1,97 метра.Серебро завоевали Светлана Радзивил в прыжках в высоту с результатом 1,87 метра и Шарифа Давронова в тройном прыжке с результатом 14,30 метров.Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности.Читайте также:Узбекистанские гандболистки выиграли первый матч на Исламских играхУзбекистан лидирует в велоспорте на Играх исламской солидарности
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узбекистанцы, легкая атлетика, спортивные соревнования, медали
Узбекистанские атлеты завоевали медали на Исламских играх
13:47 12.08.2022 (обновлено: 13:52 12.08.2022)
В турецком городе Конья продолжаются международные спортивные соревнования. Узбекистан заработал еще награды в свою копилку.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
Сборная республики по легкой атлетике завоевала еще четыре медали различного достоинства на V Играх Исламской солидарности, передает пресс-служба
Министерства развития спорта Узбекистана.
Так, спортсмены выиграли четыре награды, среди которых два "золота" и два "серебра". Золото завоевали Сухроб Ходжаев в метании молота с результатом 71,87 метра и Сафина Садуллаева в прыжках в высоту с результатом 1,97 метра.
Серебро завоевали Светлана Радзивил в прыжках в высоту с результатом 1,87 метра и Шарифа Давронова в тройном прыжке с результатом 14,30 метров.
Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности.