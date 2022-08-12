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В Юнусабадском районе Ташкента отключили горячую воду
В Юнусабадском районе Ташкента отключили горячую воду
Горячее водоснабжение приостановили в нескольких кварталах.
2022-08-12T11:59+0500
2022-08-12T11:59+0500
2022-08-12T12:01+0500
общество
ташкент
отключение воды
юнусабадский район
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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Сегодня в Юнусабадском районе столицы временно отключили горячую воду, передает пресс-служба ГУП "Таштеплоэнерго".По данным пресс-службы, горячего водоснабжения не будет в период с 10:00 до 00:00 из-за проведения ремонтных работ на теплопроводе ТЦ-4. Отключение затронуло жителей кварталов № 12, 14, 15 и 16.Подачу горячей воды восстановят после окончания ремонтных работ.Читайте также:В одном из роддомов Ташкента появились на свет четверняшки — фотоВ Самарканде впервые провели пересадку печени
юнусабадский район
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ташкент, отключение воды, юнусабадский район
В Юнусабадском районе Ташкента отключили горячую воду
11:59 12.08.2022 (обновлено: 12:01 12.08.2022)
Горячее водоснабжение приостановили сразу в нескольких кварталах района. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik.
Сегодня в Юнусабадском районе столицы временно отключили горячую воду, передает пресс-служба
ГУП "Таштеплоэнерго".
По данным пресс-службы, горячего водоснабжения не будет в период с 10:00 до 00:00 из-за проведения ремонтных работ на теплопроводе ТЦ-4. Отключение затронуло жителей кварталов № 12, 14, 15 и 16.
Подачу горячей воды восстановят после окончания ремонтных работ.