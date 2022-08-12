https://uz.sputniknews.ru/20220812/v-yunusabadskom-rayone-tashkenta-otklyuchili-goryachuyu-vodu-27067926.html

В Юнусабадском районе Ташкента отключили горячую воду

В Юнусабадском районе Ташкента отключили горячую воду

Горячее водоснабжение приостановили в нескольких кварталах.

2022-08-12T11:59+0500

2022-08-12T11:59+0500

2022-08-12T12:01+0500

общество

ташкент

отключение воды

юнусабадский район

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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Сегодня в Юнусабадском районе столицы временно отключили горячую воду, передает пресс-служба ГУП "Таштеплоэнерго".По данным пресс-службы, горячего водоснабжения не будет в период с 10:00 до 00:00 из-за проведения ремонтных работ на теплопроводе ТЦ-4. Отключение затронуло жителей кварталов № 12, 14, 15 и 16.Подачу горячей воды восстановят после окончания ремонтных работ.Читайте также:В одном из роддомов Ташкента появились на свет четверняшки — фотоВ Самарканде впервые провели пересадку печени

юнусабадский район

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ташкент, отключение воды, юнусабадский район