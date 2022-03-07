https://uz.sputniknews.ru/20220307/v-odnom-iz-roddomov-tashkenta-poyavilis-na-svet-chetvernyashki--foto-23187038.html

В одном из роддомов Ташкента появились на свет четверняшки — фото

В одном из роддомов Ташкента появились на свет четверняшки — фото

Трое мальчиков и одна девочка родились в семье инспектора профилактики УКД ОВД Юнусабадского района.

2022-03-07T11:00+0500

2022-03-07T11:00+0500

2022-03-07T11:00+0500

общество

ташкент

овд

юнусабадский район

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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В Ташкенте на свет появились четверняшки. Трех мальчиков и девочку родила супруга инспектора профилактики УКД ОВД Юнусабадского района лейтенанта Худойбердиева Бехруза Нурали угли.В ГУВД поздравили коллегу с радостным событиям и пожелали здоровья малышам.Случаи, когда в семьях рождается более двух детей, не такая уж редкость: так, в сентябре в Кашкадарьинской области родились тройняшки. Все девочки. Они появились на свет 31 августа прямо накануне государственного праздника — Дня независимости Узбекистана.Молодые родители решили символично назвать новорожденных. Малышкам дали имена двух дочерей и супруги президента. Ранее тройня (все девочки) родилась также в Наманганской области у жительницы сельского схода граждан Норинкапа Нарынского района.В октябре в Карши появились на свет тройняшки — мальчики. Наследники появились в семье медсестры и военнослужащего Нацгвардии в День учителя и наставника.

ташкент

юнусабадский район

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ташкент, овд, юнусабадский район