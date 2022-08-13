https://uz.sputniknews.ru/20220813/dlya-obucheniya-na-it-kursax-vydadut-kredity-27097319.html

Для обучения на IT курсах выдадут кредиты

Для обучения на IT курсах выдадут кредиты

Какие нововведения ждут молодых людей, желающих освоить сферу информационных технологий - подробности.

2022-08-13T15:58+0500

2022-08-13T15:58+0500

2022-08-13T15:58+0500

общество

узбекистан

образование

it-технологии

кредит

молодежь

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ТАШКЕНТ, 13 авг– Sputnik. Накануне президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по расширению возможностей овладения современными знаниями и профессиями".Так, начиная с 1 октября, в стране внедряется новая система выделения образовательных кредитов для обучения молодежи на учебных курсах в сфере информационных технологий негосударственных образовательных организаций.Установлено, что банки выделяют образовательные кредиты на обучение в сфере IT по основной ставке Центрального банка (ЦБ).При этом размер кредита составляет до 65-кратного размера базовой расчетной величины (БРВ), включая одногодичный льготный период, сроком на 4 года.Кроме того, получатель может взять кредит на имя члена семьи, который имеет постоянный источник дохода, а также третьих лиц в качестве созаемщиков.Детям из семей, включенных в "Единый реестр социальной защиты", при получении образовательного кредита на обучение в сфере информационных технологий залог и поручительство не требуются.Данная система касается учебных курсов резидентов Технологического парка программных продуктов и информационных технологий (IT-парк). При этом создается реестр резидентов, занимающихся обучением в сфере информационных технологий.Коммерческие банки для предоставления образовательных кредитов на обучение в сфере информационных технологий получат средства из Фонда по финансированию образовательных кредитов при Министерстве финансов."Халк банк", "Алока банк" и "Микрокредитбанк" с 1 ноября будут выдавать потребительские кредиты на приобретение компьютера тем, кто прошел обучение на учебных курсах организаций, являющихся резидентами IТ-парков, или успешно окончил эти курсы в течение последних 6 месяцев.Размер кредита не будет превышать 25-кратного БРВ (до 7,5 млн. сумов).При этом часть процентных платежей по потребительским кредитам, выделяемым на приобретение компьютера, до 1,5-кратного размера основной ставки ЦБ, компенсируется за счет Фонда по поддержке государственной молодежной политики.Уточним, что с 1 июня 2022 года базовая расчетная величина в Узбекистане составляет 300 тыс. сумов в месяц.Читайте также: Квартирный вопрос: в столице открылся первый ипотечный центр

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узбекистан, образование, it-технологии, кредит, молодежь