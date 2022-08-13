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Какая погода ждет Узбекистан сегодня
Какая погода ждет Узбекистан сегодня
О прогнозе погоды на 13 августа читайте в нашем материале.
2022-08-13T11:20+0500
2022-08-13T11:20+0500
2022-08-13T11:20+0500
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 35-37 градуcов, сообщает пресс-служба Узгидромета.В целом по республике небольшая облачность, без осадков. Однако синоптики не исключают усиление ветра в отдельных районах, включая пыльный поземок. Температура 32-37 градусов.В горных и предгорных районах также небольшая облачность, без осадков. Температура 25-30 градусов.Читайте также: Как жара влияет на организм — врачСамое летнее лакомство: рецепт домашнего мороженого
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прогноз погоды, узбекистан, ташкент, узгидромет, погода
Какая погода ждет Узбекистан сегодня
О прогнозе погоды на 13 августа читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik
. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 35-37 градуcов, сообщает пресс-служба
Узгидромета.
В целом по республике небольшая облачность, без осадков. Однако синоптики не исключают усиление ветра в отдельных районах, включая пыльный поземок. Температура 32-37 градусов.
В горных и предгорных районах также небольшая облачность, без осадков. Температура 25-30 градусов.