https://uz.sputniknews.ru/20220813/kakuyu-podderjku-poluchat-izobretateli-uzbekistana-27094547.html
Какую поддержку получат изобретатели Узбекистана
Какую поддержку получат изобретатели Узбекистана
Подробнее о введении новых мер, направленных на поддержку изобретателей читайте в нашем материале.
2022-08-13T11:59+0500
2022-08-13T11:59+0500
2022-08-13T11:59+0500
общество
узбекистан
изобретатель
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Правительство определило меры по поддержке изобретательской и рационализаторской деятельности. По предложению Министерства инноваций в республике откроют ННО "Общество изобретателей и рационализаторов Узбекистана".В задачи новой организации войдут поддержка изобретательской деятельности во всех отраслях экономики, особенно в государственных учреждениях, а также проведение выставок и конкурсов.С 2022 года ежегодно в разрезе регионов, отраслей и сфер будут проводить смотры-конкурсы по изобретательству и рационализаторству. Победители таких мероприятий получат денежные вознаграждения из Фонда финансирования науки и поддержки инноваций в следующих размерах:Приоритет будет направлен на финансирование изобретений победителей конкурсов в рамках будущих стартап-проектов.Кроме того, победителей будут рекомендовать к поступлению в вузы на льготной основе. В частности, на магистратуру без экзаменов за счет гранта Фонда поддержки государственной молодежной политики.Читайте также: Квартирный вопрос: в столице открылся первый ипотечный центр
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узбекистан, изобретатель
Какую поддержку получат изобретатели Узбекистана
Подробнее о введении новых мер, направленных на поддержку изобретателей читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik
. Правительство определило меры
по поддержке изобретательской и рационализаторской деятельности. По предложению Министерства инноваций в республике откроют ННО "Общество изобретателей и рационализаторов Узбекистана".
В задачи новой организации войдут поддержка изобретательской деятельности во всех отраслях экономики, особенно в государственных учреждениях, а также проведение выставок и конкурсов.
С 2022 года ежегодно в разрезе регионов, отраслей и сфер будут проводить смотры-конкурсы по изобретательству и рационализаторству. Победители таких мероприятий получат денежные вознаграждения из Фонда финансирования науки и поддержки инноваций в следующих размерах:
1 место – 300 БРВ (90 млн. сумов);
2 место – 250 БРВ (75 млн. сумов);
3 место – 200 БРВ (60 млн. сумов).
Приоритет будет направлен на финансирование изобретений победителей конкурсов в рамках будущих стартап-проектов.
Кроме того, победителей будут рекомендовать к поступлению в вузы на льготной основе. В частности, на магистратуру без экзаменов за счет гранта Фонда поддержки государственной молодежной политики.