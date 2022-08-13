https://uz.sputniknews.ru/20220813/kakuyu-podderjku-poluchat-izobretateli-uzbekistana-27094547.html

Какую поддержку получат изобретатели Узбекистана

Какую поддержку получат изобретатели Узбекистана

Подробнее о введении новых мер, направленных на поддержку изобретателей читайте в нашем материале.

2022-08-13T11:59+0500

2022-08-13T11:59+0500

2022-08-13T11:59+0500

общество

узбекистан

изобретатель

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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Правительство определило меры по поддержке изобретательской и рационализаторской деятельности. По предложению Министерства инноваций в республике откроют ННО "Общество изобретателей и рационализаторов Узбекистана".В задачи новой организации войдут поддержка изобретательской деятельности во всех отраслях экономики, особенно в государственных учреждениях, а также проведение выставок и конкурсов.С 2022 года ежегодно в разрезе регионов, отраслей и сфер будут проводить смотры-конкурсы по изобретательству и рационализаторству. Победители таких мероприятий получат денежные вознаграждения из Фонда финансирования науки и поддержки инноваций в следующих размерах:Приоритет будет направлен на финансирование изобретений победителей конкурсов в рамках будущих стартап-проектов.Кроме того, победителей будут рекомендовать к поступлению в вузы на льготной основе. В частности, на магистратуру без экзаменов за счет гранта Фонда поддержки государственной молодежной политики.Читайте также: Квартирный вопрос: в столице открылся первый ипотечный центр

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узбекистан, изобретатель