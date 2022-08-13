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https://uz.sputniknews.ru/20220813/krepost-uzundara-stanet-gosudarstvennym-muzeem---video--27088837.html
Крепость Узундара станет государственным музеем - видео
Крепость Узундара станет государственным музеем - видео
В уникальном комплексе ученые обнаружили множество древних предметов материальной культуры
2022-08-13T08:39+0500
2022-08-13T08:39+0500
культура
история
археологические раскопки
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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Крепость Узундара станет государственным музеем-заповедником.Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы “Россия сегодня” рассказала начальник Бактрийского отряда Среднеазиатской археологической экспедиции Института археологии РАН Нигора Двуреченская.По ее словам, постановление об этом приняло правительство республики. Крепость уже включили в реестр музеев-заповедников. Кроме того, в ближайшем поселке власти планируют построить музей истории.Узундар — это бактрийская пограничная крепость времен Александра Македонского. Ее изучают совместно российские и узбекские ученые.Читайте также: "Ромео и Джульетту" афанасьевской эпохи нашли рядом с тюркским курганом
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история, археологические раскопки

Крепость Узундара станет государственным музеем - видео

08:39 13.08.2022
© Институт АрхеологииАрхеологические раскопки в крепости Узундара
Археологические раскопки в крепости Узундара - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2022
© Институт Археологии
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В уникальном комплексе ученые обнаружили множество древних предметов материальной культуры
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Крепость Узундара станет государственным музеем-заповедником.
Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы “Россия сегодня” рассказала начальник Бактрийского отряда Среднеазиатской археологической экспедиции Института археологии РАН Нигора Двуреченская.
По ее словам, постановление об этом приняло правительство республики. Крепость уже включили в реестр музеев-заповедников. Кроме того, в ближайшем поселке власти планируют построить музей истории.

“Для нас это очень важно, потому что это единственный на территории Узбекистана столь существенный и важный памятник эпохи раннего эллинизма и ранней греко-бактрии... Здесь мы получили большой корпус предметов материальной культуры”, — сказала археолог.

Узундар — это бактрийская пограничная крепость времен Александра Македонского. Ее изучают совместно российские и узбекские ученые.
Читайте также: "Ромео и Джульетту" афанасьевской эпохи нашли рядом с тюркским курганом
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