https://uz.sputniknews.ru/20220813/krepost-uzundara-stanet-gosudarstvennym-muzeem---video--27088837.html

Крепость Узундара станет государственным музеем - видео

Крепость Узундара станет государственным музеем - видео

В уникальном комплексе ученые обнаружили множество древних предметов материальной культуры

2022-08-13T08:39+0500

2022-08-13T08:39+0500

2022-08-13T08:39+0500

культура

история

археологические раскопки

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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Крепость Узундара станет государственным музеем-заповедником.Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы “Россия сегодня” рассказала начальник Бактрийского отряда Среднеазиатской археологической экспедиции Института археологии РАН Нигора Двуреченская.По ее словам, постановление об этом приняло правительство республики. Крепость уже включили в реестр музеев-заповедников. Кроме того, в ближайшем поселке власти планируют построить музей истории.Узундар — это бактрийская пограничная крепость времен Александра Македонского. Ее изучают совместно российские и узбекские ученые.Читайте также: "Ромео и Джульетту" афанасьевской эпохи нашли рядом с тюркским курганом

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история, археологические раскопки