https://uz.sputniknews.ru/20220813/otkuda-uzbekistan-importiruet-benzin-27098110.html
Откуда Узбекистан импортирует бензин
Откуда Узбекистан импортирует бензин
В каких странах республика покупает бензин смотрите в нашей инфографике.
2022-08-13T20:00+0500
2022-08-13T20:00+0500
2022-08-13T20:00+0500
инфографика
узбекистан
бензин
россия
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В январе–июне Узбекистан импортировал 60,6 млн. литров бензина. Такие данные приводит пресс-служба Государственного комитета по статистике Узбекистана.Лидером импорта стала Россия, ввезя в республику 48,8 млн. литров. На второй строчке расположился Туркменистан – 11,7 млн. И замыкают ряд другие страны с общим показателем – 0,1 млн. литров.Россия и Узбекистан не имеют общей сухопутной границы, но это не мешает им быть не только соседями, но и стратегическими партнерами, рассказал в интервью Sputnik торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.По словам эксперта, этот тезис подтверждают цифры двухстороннего товарооборота.Так, например, по данным узбекской статистики, в 2021 году товарооборот между странами достиг отметки $7 млрд.При этом, Россия, опередив Китай, заняла первое место среди внешних торговых партнеров Узбекистана.Достичь этой цели, по его мнению, возможно в течение двух-трех лет, поскольку за последние четыре года товарооборот сильно вырос.Читайте также: Какую поддержку получат изобретатели Узбекистана
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узбекистан, бензин, инфографика, россия, сотрудничество
Откуда Узбекистан импортирует бензин
В каких странах республика покупает бензин смотрите в нашей инфографике.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
В январе–июне Узбекистан импортировал 60,6 млн. литров бензина. Такие данные приводит пресс-служба
Государственного комитета по статистике Узбекистана.
Лидером импорта стала Россия, ввезя в республику 48,8 млн. литров. На второй строчке расположился Туркменистан – 11,7 млн. И замыкают ряд другие страны с общим показателем – 0,1 млн. литров.
Россия и Узбекистан не имеют общей сухопутной границы, но это не мешает им быть не только соседями, но и стратегическими партнерами, рассказал в интервью Sputnik
торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.
По словам эксперта, этот тезис подтверждают цифры двухстороннего товарооборота.
Так, например, по данным узбекской статистики, в 2021 году товарооборот между странами достиг отметки $7 млрд.
При этом, Россия, опередив Китай, заняла первое место среди внешних торговых партнеров Узбекистана.
"Также, наша страна по итогам 2021 года в отметке свыше $5 млрд стала главным поставщиков товаров и услуг на рынок республики. У нас есть обозначенная президентами двух стран амбициозная задача — довести наш двусторонний товарооборот до $10 млрд", — заявил Злыгостев.
Достичь этой цели, по его мнению, возможно в течение двух-трех лет, поскольку за последние четыре года товарооборот сильно вырос.