https://uz.sputniknews.ru/20220813/otkuda-uzbekistan-importiruet-benzin-27098110.html

Откуда Узбекистан импортирует бензин

Откуда Узбекистан импортирует бензин

В каких странах республика покупает бензин смотрите в нашей инфографике.

2022-08-13T20:00+0500

2022-08-13T20:00+0500

2022-08-13T20:00+0500

инфографика

узбекистан

бензин

россия

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0d/27097779_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_180a2656e012fc8c90de1ef6cfeef45c.png

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В январе–июне Узбекистан импортировал 60,6 млн. литров бензина. Такие данные приводит пресс-служба Государственного комитета по статистике Узбекистана.Лидером импорта стала Россия, ввезя в республику 48,8 млн. литров. На второй строчке расположился Туркменистан – 11,7 млн. И замыкают ряд другие страны с общим показателем – 0,1 млн. литров.Россия и Узбекистан не имеют общей сухопутной границы, но это не мешает им быть не только соседями, но и стратегическими партнерами, рассказал в интервью Sputnik торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.По словам эксперта, этот тезис подтверждают цифры двухстороннего товарооборота.Так, например, по данным узбекской статистики, в 2021 году товарооборот между странами достиг отметки $7 млрд.При этом, Россия, опередив Китай, заняла первое место среди внешних торговых партнеров Узбекистана.Достичь этой цели, по его мнению, возможно в течение двух-трех лет, поскольку за последние четыре года товарооборот сильно вырос.Читайте также: Какую поддержку получат изобретатели Узбекистана

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, бензин, инфографика, россия, сотрудничество