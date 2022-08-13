https://uz.sputniknews.ru/20220813/pri-razgone-talibami-demonstratsii-jenschin-v-kabule-postradali-jurnalisty-i-sami-uchastnitsy-27101354.html

При разгоне талибами демонстрации женщин в Кабуле пострадали журналисты и сами участницы

При разгоне талибами демонстрации женщин в Кабуле пострадали журналисты и сами участницы

Подробнее об инциденте в столице Афганистана читайте в нашем материале.

2022-08-13T18:00+0500

2022-08-13T18:00+0500

2022-08-13T18:00+0500

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афганистан

митинг

талибан

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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Два журналиста пострадали в результате стрельбы талибами (движение "Талибан"*) в воздух для разгона демонстрации женщин в столице Афганистана, сообщили РИА Новости местные жители.По словам очевидцев, один из журналистов работает в газете Afghan Times, другой – в Roidad News. Среди женщин-участниц протестов также есть раненыеРанее агентство сообщало, что женщины вышли на демонстрацию в преддверии 15 августа - даты, когда талибы год назад вошли в Кабул. Они вышли с лозунгами в защиту свободы, а также права на образование и работу.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Читайте также: Год с талибами: как менялся Афганистан

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афганистан, митинг, талибан, стрельба