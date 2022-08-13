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В Афганистане произошло землетрясение
В Афганистане произошло землетрясение
По данным сейсмологов, магнитуда колебаний составила около пяти баллов – подробности.
2022-08-13T12:40+0500
2022-08-13T12:40+0500
2022-08-13T12:40+0500
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афганистан
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.На территории Афганистана произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана.Подземные толчки зарегистрированы 13 августа в 05.25 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 482 км от Ташкента в юго-восточном направлении и на глубине 82 км.Магнитуда колебаний составила 4,6 балла.Напомним, в июне в Афганистане случилось мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла, которое унесло жизни свыше 1000 человек.Тогда, по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в Кабул спецборт доставил 74 тонны гуманитарной помощи, включающей в себя продовольствие, товары первой необходимости и медикаменты.Читайте также: Видео: Узбекистан сможет добывать 150 тонн золота в год — эксперт
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афганистан, землетрясение, сейсмолог
В Афганистане произошло землетрясение
По данным сейсмологов, магнитуда колебаний составила около пяти баллов – подробности.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik
.На территории Афганистана произошло землетрясение, сообщает пресс-служба
Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана.
Подземные толчки зарегистрированы 13 августа в 05.25 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 482 км от Ташкента в юго-восточном направлении и на глубине 82 км.
Магнитуда колебаний составила 4,6 балла.
Напомним, в июне в Афганистане случилось мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла, которое унесло жизни свыше 1000 человек.
Тогда, по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в Кабул спецборт доставил 74 тонны гуманитарной помощи, включающей в себя продовольствие, товары первой необходимости и медикаменты.