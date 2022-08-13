https://uz.sputniknews.ru/20220813/kak-provesti-vyxodnye-v-tashkente-top-10-meropriyatiy-v-tashkente-27091787.html
Как провести выходные в Ташкенте: топ-10 мероприятий в Ташкенте
Как провести выходные в Ташкенте: топ-10 мероприятий в Ташкенте
Турнир по боксу, восточный базар и кинопоказ под открытым небом. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2022-08-13T10:39+0500
2022-08-13T10:39+0500
2022-08-13T10:39+0500
культура
ташкент
мероприятие
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Суббота, 13 августаГостей парка ждут выступления популярных артистов Зиеды и Аваз Охуна.Стоимость билета: вход в парк 10 тыс. сумов.Место: Ashxobod Sayilgohi.Время: 20.00.В аквапарке солнечный город маленьких гостей ждет тематическая вечеринка и развлекательная программа с участием аниматоров.Стоимость билета: на целый день взрослым — 110 тыс. сумов; детям — 60 тыс. сумов.Место: Солнечный город.Время: 15.00.Телефоны для справок: (+998) 71−200−2007, (+998) 93−558−0908.В парке Tashkent City пройдет показ фильма "Большой красный пёс Клиффорд".Стоимость билета: для взрослых — 70 тыс. сумов; детям до 10 лет — 35 тыс. сумов.Место: Tashkent City.Время: 20.00.Телефон для справок: (+998) 88−902−8088.Спектакль марионеток ждет всех желающих окунуться в сказку.Стоимость билета: 50 тыс. сумов.Место: Театр марионеток Silk Route Marionettes.Время: 17.00.Посетителей ждет выступление группы "Сахар" и DJ King Macarella. А также танцевальное представление, скидки, и подарки.Вход свободный.Место: ТРЦ Samarqand Darvoza.Телефон для справок: +99871 205 00 55.В ледовом комплексе Humo Arena пройдут боксерские поединки. В турнире примут участие чемпионы из Узбекистана и приглашенные спортсмены из других стран.Стоимость билета: от 100 до 500 000 тыс. сумов.Место: Ледовый комплекс Humo Arena.Время: с 18.00 до 23.45.Телефоны для справок: 71 2071071, 71 2072072.Воскресенье, 14 августаУчастники смогут слепить и раскрасить два гончарных изделия.Стоимость билета: 200 тыс. сумов (необходима предварительная запись).Место: гончарная студия Potterville.Время: 11.30.Телефон для справок: (+998) 91 1342525.Спектакль марионеток представит всеми любимую сказку для маленьких зрителей.Стоимость билета: 50 тыс. сумов.Место: Театр марионеток Silk Route Marionettes.Время: 17.00, 19.00.Маленьких посетителей ждет тематическая вечеринка c участием аниматоров Джокера и Харли Квинн. А также лотерея с розыгрышем сладких подарков.Стоимость билета: 20 тыс. сумов (для детей и взрослых).Место: CРЦ Parus.Время: 18.00.На ярмарке посетителей ждут мастера ручных ремесел, идеи для подарков, домашний декор, одежда, посуда и много другое.Вход бесплатный.Место: Tashkent City.Телефон для справок: (+998) 93−396−7876.Читайте также: Крепость Узундара станет государственным музеем — видеоКвартирный вопрос: в столице открылся первый ипотечный центр
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ташкент, мероприятие
Как провести выходные в Ташкенте: топ-10 мероприятий в Ташкенте
Турнир по боксу, восточный базар и кинопоказ под открытым небом. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Праздничная программа в парке "Ашхабад"
Гостей парка ждут выступления популярных артистов Зиеды и Аваз Охуна.
Стоимость билета: вход в парк 10 тыс. сумов.
Место: Ashxobod Sayilgohi.
Детская тематическая вечеринка "Куклы LOL"
В аквапарке солнечный город маленьких гостей ждет тематическая вечеринка и развлекательная программа с участием аниматоров.
Стоимость билета: на целый день взрослым — 110 тыс. сумов; детям — 60 тыс. сумов.
Телефоны для справок: (+998) 71−200−2007, (+998) 93−558−0908.
Кинопоказы под открытым небом
В парке Tashkent City пройдет показ фильма "Большой красный пёс Клиффорд".
Стоимость билета: для взрослых — 70 тыс. сумов; детям до 10 лет — 35 тыс. сумов.
Телефон для справок: (+998) 88−902−8088.
Спектакль " Колыбельная для Белоснежки" в Театре марионеток
Спектакль марионеток ждет всех желающих окунуться в сказку.
Стоимость билета: 50 тыс. сумов.
Место: Театр марионеток Silk Route Marionettes.
Развлекательная программа в ТЦ Samarqand Darvoza
Посетителей ждет выступление группы "Сахар" и DJ King Macarella. А также танцевальное представление, скидки, и подарки.
Место: ТРЦ Samarqand Darvoza.
Телефон для справок: +99871 205 00 55.
Профессиональный турнир по боксу в Humo Arena
В ледовом комплексе Humo Arena пройдут боксерские поединки. В турнире примут участие чемпионы из Узбекистана и приглашенные спортсмены из других стран.
Стоимость билета: от 100 до 500 000 тыс. сумов.
Место: Ледовый комплекс Humo Arena.
Телефоны для справок: 71 2071071, 71 2072072.
Гончарная роспись в мастерской Potterville
Участники смогут слепить и раскрасить два гончарных изделия.
Стоимость билета: 200 тыс. сумов (необходима предварительная запись).
Место: гончарная студия Potterville.
Телефон для справок: (+998) 91 1342525.
Спектакль "Красавица и Чудовище" в Театре марионеток
Спектакль марионеток представит всеми любимую сказку для маленьких зрителей.
Стоимость билета: 50 тыс. сумов.
Место: Театр марионеток Silk Route Marionettes.
Детская вечеринка в Parus`e
Маленьких посетителей ждет тематическая вечеринка c участием аниматоров Джокера и Харли Квинн. А также лотерея с розыгрышем сладких подарков.
Стоимость билета: 20 тыс. сумов (для детей и взрослых).
"Восточный базар" в Tashkent City
На ярмарке посетителей ждут мастера ручных ремесел, идеи для подарков, домашний декор, одежда, посуда и много другое.
Телефон для справок: (+998) 93−396−7876.