https://uz.sputniknews.ru/20220814/politolog-rasskazal-kakie-strany-mogut-voyti-v-novoe-soyuznoe-gosudarstvo-27103817.html

Политолог рассказал, какие страны могут войти в новое союзное государство

Политолог рассказал, какие страны могут войти в новое союзное государство

Подробнее о том, что думает специалист о новом интеграционном объединении читайте в нашем материале.

2022-08-14T10:39+0500

2022-08-14T10:39+0500

2022-08-14T10:39+0500

политика

россия

украина

беларусь

казахстан

южная осетия

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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Россия выходит на новый формат союзного государства, который займет одну из центральных геополитических позиций в мире, таким мнением поделился политолог Антон Бредихин в эфире радио Sputnik.По его мнению, в новое союзное государство войдут Белоруссия, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и освобожденные территории Украины. Кроме того, к союзу могут присоединиться Азербайджан, Армения и Казахстан.По мнению специалиста, такой конгломерат станет одним из центральных геополитических полюсов мира.Читайте также: В России создали еще одну вакцину от "дельты" и "омикрона"

россия

украина

беларусь

казахстан

южная осетия

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