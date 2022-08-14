https://uz.sputniknews.ru/20220814/politolog-rasskazal-kakie-strany-mogut-voyti-v-novoe-soyuznoe-gosudarstvo-27103817.html
Политолог рассказал, какие страны могут войти в новое союзное государство
Политолог рассказал, какие страны могут войти в новое союзное государство
Подробнее о том, что думает специалист о новом интеграционном объединении читайте в нашем материале.
2022-08-14T10:39+0500
2022-08-14T10:39+0500
2022-08-14T10:39+0500
политика
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беларусь
казахстан
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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Россия выходит на новый формат союзного государства, который займет одну из центральных геополитических позиций в мире, таким мнением поделился политолог Антон Бредихин в эфире радио Sputnik.По его мнению, в новое союзное государство войдут Белоруссия, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и освобожденные территории Украины. Кроме того, к союзу могут присоединиться Азербайджан, Армения и Казахстан.По мнению специалиста, такой конгломерат станет одним из центральных геополитических полюсов мира.Читайте также: В России создали еще одну вакцину от "дельты" и "омикрона"
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россия, украина, беларусь, казахстан, южная осетия
Политолог рассказал, какие страны могут войти в новое союзное государство
Подробнее о том, что думает специалист о новом интеграционном объединении, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik
. Россия выходит на новый формат союзного государства, который займет одну из центральных геополитических позиций в мире, таким мнением поделился политолог Антон Бредихин в эфире радио Sputnik
.
По его мнению, в новое союзное государство войдут Белоруссия, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и освобожденные территории Украины. Кроме того, к союзу могут присоединиться Азербайджан, Армения и Казахстан.
"Мы выходим на формат нового союзного государства. Это будет не Советский Союз, конечно. Это будет новое интеграционное объединение, которое будет иметь реальную интеграционную основу. В него войдут, кроме освобожденных территорий Украины и нашей страны, Белоруссия, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье. Возможно, Азербайджан, Армения, Казахстан", – сказал он.
По мнению специалиста, такой конгломерат станет одним из центральных геополитических полюсов мира.