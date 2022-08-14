https://uz.sputniknews.ru/20220814/rossiya-gotova-k-deystviyam-po-obmenu-grajdanami-esli-ssha-prekratyat-spekulyatsii---zaxarova-27124141.html

Россия готова к действиям по обмену гражданами, если США прекратят спекуляции — Захарова

Россия готова к действиям по обмену гражданами, если США прекратят спекуляции — Захарова

Если интриги и спекуляции продолжатся, то американы должны адресовать вопросы в Вашингтон, заявила представитель МИД.

2022-08-14T19:24+0500

2022-08-14T19:24+0500

2022-08-14T20:02+0500

россия

мид рф

сша

обмен

мария захарова

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Россия готова работать над обменом гражданами, но если США продолжит интриговать и спекулировать вместо конкретных действий, граждане Америки должны задать вопросы Вашингтону. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.Такое заявление Захарова сделала в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".Читайте также: Политолог рассказал, какие страны могут войти в новое союзное государство

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мид рф, сша, обмен, мария захарова