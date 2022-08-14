https://uz.sputniknews.ru/20220814/skolko-v-uzbekistane-sportivnyx-uchrejdeniy-27103404.html

Сколько в Узбекистане спортивных учреждений

Сколько в Узбекистане спортивных учреждений

Подробнее о том, на сколько в стране увеличилось количество спортивных объектов читайте в нашем материале.

2022-08-14T10:01+0500

2022-08-14T10:01+0500

2022-08-14T10:01+0500

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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. По данным Государственного комитета статистики Узбекистана, на 1 января 2022 года в республике создали 52 417 спортивных объектов.Ведомство уточняет, что это на 1 564 учреждения больше, по сравнению с 2016-м.Из показателей видно, что за последние шесть лет из года в год количество спортивных объектов непрерывно росло.Так, в 2016-м их число составляло 50 853 учреждения, в 201 году — 51 306, в 2018-м — 51 583.На 2019 год показатель вырос до 51 651, в 2020 достиг числа 52 105.Читайте также:АрМИ-2022: команда Узбекистана отправилась в Венесуэлу — фотоПять упражнений для красивых и стройных бедер — видео

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