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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220815/byvshiy-morpex-ssha-zayavil-o-somneniyax-amerikantsev-kotorye-voyuyut-za-ukrainu-27146616.html
Бывший морпех США заявил о сомнениях американцев, которые воюют за Украину
Бывший морпех США заявил о сомнениях американцев, которые воюют за Украину
По словам бывшего морпеха и журналиста Марка Дугана, среди военнослужащих американской морской пехоты есть те, кто считает действия США на Украине преступными.
2022-08-15T19:55+0500
2022-08-15T19:55+0500
специальная военная операция россии в донбассе
сша
украина
журналист
военнослужащие
преступление
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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В корпусе американской морской пехоты, чьи военнослужащие сражаются на украинской стороне, есть пророссийские настроения. Часть солдат не верит западным СМИ и считает американскую политику на Украине преступной. Об этом заявил американский журналист и бывший морпех, уехавший в ДНР, Марк Дуган.По заявлению бывшего морпеха, среди американских военных на Украине есть и те, кто расценивает действия Соединенных Штатов как преступные.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.Читайте также:
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сша, украина, журналист, военнослужащие, преступление

Бывший морпех США заявил о сомнениях американцев, которые воюют за Украину

19:55 15.08.2022
© Sputnik / Алексей Олисько / Перейти в фотобанкВысадка десанта в рамках эстонской части учений Baltops 2010
Высадка десанта в рамках эстонской части учений Baltops 2010 - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2022
© Sputnik / Алексей Олисько
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По словам бывшего морпеха и журналиста Марка Дугана, среди военнослужащих американской морской пехоты есть те, кто считает действия США на Украине преступными.
ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В корпусе американской морской пехоты, чьи военнослужащие сражаются на украинской стороне, есть пророссийские настроения. Часть солдат не верит западным СМИ и считает американскую политику на Украине преступной. Об этом заявил американский журналист и бывший морпех, уехавший в ДНР, Марк Дуган.
"Все слышали, что корпус морской пехоты (США) воюет на стороне Украины, я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас. Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают", — цитирует Дугана РИА Новости.
По заявлению бывшего морпеха, среди американских военных на Украине есть и те, кто расценивает действия Соединенных Штатов как преступные.
"Много парней в морской пехоте, кто на самом деле настроен пророссийски, они не верят этим западным СМИ. И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, в основном преступно", — добавляет журналист.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.
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