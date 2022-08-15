https://uz.sputniknews.ru/20220815/byvshiy-morpex-ssha-zayavil-o-somneniyax-amerikantsev-kotorye-voyuyut-za-ukrainu-27146616.html

Бывший морпех США заявил о сомнениях американцев, которые воюют за Украину

Бывший морпех США заявил о сомнениях американцев, которые воюют за Украину

По словам бывшего морпеха и журналиста Марка Дугана, среди военнослужащих американской морской пехоты есть те, кто считает действия США на Украине преступными.

2022-08-15T19:55+0500

2022-08-15T19:55+0500

2022-08-15T19:55+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сша

украина

журналист

военнослужащие

преступление

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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В корпусе американской морской пехоты, чьи военнослужащие сражаются на украинской стороне, есть пророссийские настроения. Часть солдат не верит западным СМИ и считает американскую политику на Украине преступной. Об этом заявил американский журналист и бывший морпех, уехавший в ДНР, Марк Дуган.По заявлению бывшего морпеха, среди американских военных на Украине есть и те, кто расценивает действия Соединенных Штатов как преступные.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.Читайте также:

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сша, украина, журналист, военнослужащие, преступление