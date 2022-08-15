https://uz.sputniknews.ru/20220815/chislo-turistov-priletayuschix-v-uzbekistan-udvoilos-27144550.html
Число туристов, прилетающих в Узбекистан, удвоилось
Число туристов, прилетающих в Узбекистан, удвоилось
Спрос на авиабилеты в узбекистанские города среди россиян за год вырос на 141%
2022-08-15T14:31+0500
2022-08-15T14:31+0500
2022-08-15T14:31+0500
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южная корея
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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Спрос на авиабилеты в Узбекистан вырос в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба сервиса "Aviasales".Больше всего туристов приезжает из России, Южной Кореи, Турции, Казахстана и Беларуси.Россияне занимают первое место как по количеству поисковых запросов, так и по числу забронированных билетов. Больше всего билетов покупают из Владивостока и Москвы. При этом, средняя стоимость билетов из этих стран увеличилась. Так, билеты из России подорожали за год на 14%.Между тем, билеты из Казахстана подешевели на 26%, а из Южной Кореи – на 22%, сообщили в пресс-службе.По данным аналитиков, осенью высокий спрос на билеты в Узбекистан среди россиян сохранится.Как ранее сообщили в Министерстве туризма Узбекистана, россиян больше всего интересует гастрономический, пляжный, экстремальный и культурно-исторический туризм.Гости из России любят посещать Ташкент, Бухару, Самарканд, Хиву, Фергану, Термез и Республику Каракалпакстан. В среднем российские туристы тратят в Узбекистане $635, сообщили в министерстве.Читайте также: Почему россияне любят отдыхать в Узбекистане
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туризм, узбекистан, россия, южная корея, турция, казахстан
Число туристов, прилетающих в Узбекистан, удвоилось
Спрос на авиабилеты в узбекистанские города среди россиян за год вырос на 141%
ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik.
Спрос на авиабилеты в Узбекистан вырос в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба сервиса "Aviasales
".
Больше всего туристов приезжает из России, Южной Кореи, Турции, Казахстана и Беларуси.
"По данным аналитиков Aviasales.uz, по сравнению с летом прошлого года, спрос на билеты среди россиян вырос на 141%, среди корейцев на 180%, а среди турков на 144%", - сообщают аналитики "Aviasales".
Россияне занимают первое место как по количеству поисковых запросов, так и по числу забронированных билетов. Больше всего билетов покупают из Владивостока и Москвы. При этом, средняя стоимость билетов из этих стран увеличилась. Так, билеты из России подорожали за год на 14%.
Между тем, билеты из Казахстана подешевели на 26%, а из Южной Кореи – на 22%, сообщили в пресс-службе.
По данным аналитиков, осенью высокий спрос на билеты в Узбекистан среди россиян сохранится.
Как ранее сообщили в Министерстве туризма Узбекистана, россиян больше всего интересует гастрономический, пляжный, экстремальный и культурно-исторический туризм.
Гости из России любят посещать Ташкент, Бухару, Самарканд, Хиву, Фергану, Термез и Республику Каракалпакстан. В среднем российские туристы тратят в Узбекистане $635, сообщили в министерстве.