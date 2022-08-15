https://uz.sputniknews.ru/20220815/grafik-raboty-tashkentskogo-metro-izmenitsya--27151413.html

График работы Ташкентского метро изменится

График работы Ташкентского метро изменится

График поездок к Надземной кольцевой дороге изменится

2022-08-15T18:24+0500

2022-08-15T18:24+0500

2022-08-15T18:24+0500

общество

метро

ташкент

изменения

расписание

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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В график работы метро столицы внесли изменения, передает пресс-служба Ташкентского метрополитена.Так, с 16 августа по 5 сентября этого года, изменится движение поездов в направлении "Надземной кольцевой дороги". Теперь поезда будут ходить с 05:00 до 23:00.Данное изменение связано с проведением дорожно-инспекционных и технических работ в метрополитене.Читайте также:"Таштранс" запустил три новых маршрута в столице — подробностиВ Ташкенте пройдет неделя музеев, посвященная 31 годовщине независимости Узбекистана

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метро, ташкент, изменения, расписание