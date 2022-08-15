https://uz.sputniknews.ru/20220815/kakie-alkogolnye-napitki-opasny-dlya-serdtsa--ekspert--27158916.html

Какие алкогольные напитки опасны для сердца – эксперт

Какие алкогольные напитки опасны для сердца – эксперт

Эксперт рассказала, какие напитки таят в себе опасность.

2022-08-15T22:00+0500

2022-08-15T22:00+0500

2022-08-15T22:00+0500

это интересно

алкоголь

опасность

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/05/15728912_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ece9aac5f5fe5f5de5879577dc1e5a04.jpg

Некоторые алкогольные напитки могут нанести серьёзный вред состоянию сердечной системы, заявила врач-диетолог Лиза Янг.Есть ряд определенных факторов, которые нужно знать и помнить при выборе напитка, считает эксперт. Особое внимает стоит уделить количеству сахара, насыщенных жиров в напитке, а также частоте его употребления.По мнению Янг, самые вредные алкогольные коктейли – это "Ром с колой", "Пина Колада", "Лонг-Айленд" и "Замороженный дайкири". В этих напитках высокий уровень содержания сахара и насыщенных жиров, который может привести не только к набору лишнего веса, но и к множеству серьёзных проблем с сердцем, включая хронические воспаления и высокое давление.Алкогольные напитки с большим содержанием сахара лучше заменить на их более легкие аналоги с маленьким количеством сахара, заключила диетолог.Читайте также:Этот напиток повышает риск развития диабетаОт каких продуктов может болеть голова

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

алкоголь, опасность, здоровье