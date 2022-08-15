https://uz.sputniknews.ru/20220815/kakie-alkogolnye-napitki-opasny-dlya-serdtsa--ekspert--27158916.html
Какие алкогольные напитки опасны для сердца – эксперт
Какие алкогольные напитки опасны для сердца – эксперт
Эксперт рассказала, какие напитки таят в себе опасность.
2022-08-15T22:00+0500
2022-08-15T22:00+0500
2022-08-15T22:00+0500
это интересно
алкоголь
опасность
здоровье
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Некоторые алкогольные напитки могут нанести серьёзный вред состоянию сердечной системы, заявила врач-диетолог Лиза Янг.Есть ряд определенных факторов, которые нужно знать и помнить при выборе напитка, считает эксперт. Особое внимает стоит уделить количеству сахара, насыщенных жиров в напитке, а также частоте его употребления.По мнению Янг, самые вредные алкогольные коктейли – это "Ром с колой", "Пина Колада", "Лонг-Айленд" и "Замороженный дайкири". В этих напитках высокий уровень содержания сахара и насыщенных жиров, который может привести не только к набору лишнего веса, но и к множеству серьёзных проблем с сердцем, включая хронические воспаления и высокое давление.Алкогольные напитки с большим содержанием сахара лучше заменить на их более легкие аналоги с маленьким количеством сахара, заключила диетолог.Читайте также:Этот напиток повышает риск развития диабетаОт каких продуктов может болеть голова
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MIA „Rosiya Segodnya“
алкоголь, опасность, здоровье
Какие алкогольные напитки опасны для сердца – эксперт
Большинство взрослых людей не видят ничего плохого в алкоголе. Однако эксперт рассказала, какие напитки таят в себе опасность.
Некоторые алкогольные напитки могут нанести серьёзный вред состоянию сердечной системы, заявила врач-диетолог Лиза Янг.
Есть ряд определенных факторов, которые нужно знать и помнить при выборе напитка, считает эксперт. Особое внимает стоит уделить количеству сахара, насыщенных жиров в напитке, а также частоте его употребления.
По мнению Янг, самые вредные алкогольные коктейли – это "Ром с колой", "Пина Колада", "Лонг-Айленд" и "Замороженный дайкири". В этих напитках высокий уровень содержания сахара и насыщенных жиров, который может привести не только к набору лишнего веса, но и к множеству серьёзных проблем с сердцем, включая хронические воспаления и высокое давление.
Алкогольные напитки с большим содержанием сахара лучше заменить на их более легкие аналоги с маленьким количеством сахара, заключила диетолог.