https://uz.sputniknews.ru/20220815/kuda-na-samom-dele-uxodit-ukrainskoe-zerno-27150190.html

Куда на самом деле уходит украинское зерно

Куда на самом деле уходит украинское зерно

Sputnik изучил маршруты и разобрался, куда идут поставки.

2022-08-15T19:26+0500

2022-08-15T19:26+0500

2022-08-15T19:26+0500

в мире

зерно

украина

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik, Лев Скляр. Как оказалось, суда с украинским зерном и подсолнечным маслом, которые должны были решить проблему голода в беднейших регионах мира, отправляются в богатую Европу.Как Европа и ООН Африку от голода "спасали"С началом СВО на Россию вслед за санкциями посыпались обвинения в создании угрозы мирового голода. Москву уличали в "развязывании зерновой войны", обвиняли в "воровстве зерна" и новом "голодоморе" на Украине, а самое главное – в блокаде украинских портов. Макрон и Шольц наперебой заявляли, что без поставок зерна из Одессы и Черноморска страны Африки непременно охватят голод, болезни и войны."Мы не бросим эти бедные страны, мы их непременно поддержим", – воодушевленно обещал немецкий канцлер.Все эти выпады подхватили в ООН. Генсек организации Антониу Гуттериш в мае сообщал, что жителям 43 стран "грозит голодная смерть", а миллионы людей в Афганистане, Сирии и Йемене испытывают острый дефицит продуктов уже сегодня. Согласно позиции ООН, эту проблему, конечно же, усугубляет российско-украинский конфликт (а не вторжения НАТО и развязывание Западом гражданских войн в этих странах).И вот наступил июль. Россия, Украина, Турция и ООН заключают "продуктовую сделку" – военные не препятствуют вывозу из Одессы и Черноморска украинского зерна, совместная комиссия досматривает суда на наличие контрабанды оружия, а ООН обязуется разблокировать поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки.Казалось бы – все счастливы, бедные африканские страны спасены от голода, а Европе больше не в чем обвинять Россию. Но не тут-то было.Поплыли…В Организации объединенных наций начало вывоза по морю украинской кукурузы назвали "спасающими жизни поставками зерна". Но не уточнили, чьи жизни.Сегодня ни один сухогруз с украинским продовольствием не направился в голодающие страны – Йемен, Сомали или Эфиопию. Большинство судов из Одессы и Черномомрска идут в Европу.Из 12 сухогрузов, которые вышли из портов Украины с 1 по 11 августа, только два направлялись в Ливан и Египет. Но от первого груза, которое перевозил балкер Razoni, "остро нуждающийся" ливанский поставщик уже отказался. Теперь зерно, которому якобы так сильно мешала Россия, ждет нового покупателя на якорной стоянке у побережья Турции.Зато не отказались от "спасающих жизни поставок" страны "первого мира". Прямо сейчас по два судна с продовольствием идут в Италию и Грецию, свою долю масла и зерна ждут Хорватия и Ирландия, даже богатая Южная Корея приобрела для своих нужд 65 тыс. тонн кукурузы. Но больше всего "гуманитарных" рейсов (целых три сухогруза) пришлось на участницу "продуктовой сделки" – Турцию.Из 375 тыс. тонн вывезенного с Украины продовольствия европейским покупателям досталось 217 тыс.Еще один интересный факт в географии зерновых поставок – нестыковки в данных ООН об их направлении. Так, судно Rojen с 13 тыс. тонн кукурузы на борту изначально должно было отправиться в британский Тиспорт. Однако после отбытия из Черноморска оно сменило маршрут и взяло курс на итальянский порт Равенна. Прямо сейчас, согласно данным Marine Traffic, оно идет по Адриатическому морю. Схожая история – и с судном Mustafa Necati, которое отправило тонны подсолнечного масла в Хорватию вместо Италии, и с сухогрузом Star Helena, ушедшим в Грецию вместо Китая.Видимо, покупатели в последний момент устроили "аукцион" и стали предлагать Киеву свои ценники на уже сформированные поставки зерна. Нужно же хоть как-то бороться с растущими ценами на хлеб в европейских магазинах и недовольством населения. А, как известно, в карманах украинских олигархов и политиканов лишнее место всегда найдется. Прошлые договоренности не важны – музыку заказывает тот, кто больше платит."ООН делало политические заявления".Все это говорит если не о полной деградации Организации Объединенных Наций, то о ее политизации и подчиненности интересам Запада. ООН, Украина и США с ЕС с самого начала не планировали помогать голодающим странам, заявил в интервью Sputnikпрезидент Российского зернового союза Аркадий Злочевский."Я нигде никаких обязательств, подписанных контрактов не видел, что они обязаны поставлять (зерно) в африканские страны или конкретным потребителям. Кто деньги платит – тому и поставляют. Это обычная история", – заявил эксперт.Вот и выходит, что страны НАТО, безусловно сами виновные в гуманитарных катастрофах в Афганистане, Сирии и Ираке, в очередной раз нажились на чужих бедах. Более того, своими действиями они еще больше усилили угрозу голода в беднейших регионах Африки и Азии. Ведь пока украинское зерно оставалось в портах из-за расставленных Киевом мин и боевых действий, российское продовольствие с трудом попадало на мировые рынки из-за западных санкций.Но винить в голодающих африканцах ООН, ЕС и США продолжат Москву. Ведь пока избиратели верят в "злых русских" и святой Запад, можно и дальше наживаться на войне.Читайте также:В Стамбул прибыло еще одно судно с украинским зерном — видеоСпасет ли украинское зерно мир от голода?

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зерно, украина, мнение эксперта