https://uz.sputniknews.ru/20220815/shavkat-mirziyoev-posetit-saudovskuyu-araviyu-s-ofitsialnym-vizitom-27140198.html
Шавкат Мирзиёев посетит Саудовскую Аравию с официальным визитом
Шавкат Мирзиёев посетит Саудовскую Аравию с официальным визитом
Поездка Мирзиёева станет первым визитом главы Узбекистана в Саудовскую Аравию за последние 30 лет
2022-08-15T12:15+0500
2022-08-15T12:15+0500
2022-08-15T12:15+0500
политика
шавкат мирзиёев
саудовская аравия
официальный визит
визит
глава государства
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Саудовскую Аравию с официальным визитом 17-18 августа. Об этом в понедельник в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.Известно, что данный визит станет первой поездкой президента республики в Саудовскую Аравию за последние 30 лет. Так, в Джидде состоятся переговоры на высшем уровне, которые будут посвящены сотрудничеству двух государств в сфере "зеленой энергетики".Кроме этого, сообщается, что стороны обсудят высокие технологии и цифровизацию, инновации, малый бизнес и предпринимательство. Также будет подписан пакет двусторонних документов.Асадов отметил, что президент встретится с руководителями крупнейших компаний Королевства и международных организаций.Помимо прочего, глава Узбекистана намерен в ходе визита совершить паломничество в Мекку и Медину.Читайте также:
саудовская аравия
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шавкат мирзиёев, саудовская аравия, официальный визит, визит, глава государства, узбекистан
Шавкат Мирзиёев посетит Саудовскую Аравию с официальным визитом
Поездка Мирзиёева станет первым визитом главы Узбекистана в Саудовскую Аравию за последние 30 лет.
ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Саудовскую Аравию с официальным визитом 17-18 августа. Об этом в понедельник в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
Известно, что данный визит станет первой поездкой президента республики в Саудовскую Аравию за последние 30 лет. Так, в Джидде состоятся переговоры на высшем уровне, которые будут посвящены сотрудничеству двух государств в сфере "зеленой энергетики".
Кроме этого, сообщается, что стороны обсудят высокие технологии и цифровизацию, инновации, малый бизнес и предпринимательство. Также будет подписан пакет двусторонних документов.
Асадов отметил, что президент встретится с руководителями крупнейших компаний Королевства и международных организаций.
Помимо прочего, глава Узбекистана намерен в ходе визита совершить паломничество в Мекку и Медину.