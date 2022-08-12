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Шавкат Мирзиёев посетит Бекабад
Шавкат Мирзиёев посетит Бекабад
Президент изучит металлургию и пообщается с бекабадцами.
2022-08-12T10:58+0500
2022-08-12T10:58+0500
2022-08-12T10:59+0500
общество
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
визит
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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом город Бекабад Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Визит состоится сегодня. В Бекабаде президент планирует ознакомится с производственными мощностями металлургических предприятий, а также провести встречу с предпринимателями и работниками сферы.Кроме того, Мирзиёев посетит некоторые социальные объекты и пообщается с жителями города.Напомним: вчера глава республики посетил Ташкентский архитектурно-строительный институт.Читайте также:Мирзиёев лично поздравил чемпионов Международной шахматной олимпиады — видеоПеред встречей с президентом бизнесменов выслушают министры
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шавкат мирзиёев, президент узбекистана, визит
Шавкат Мирзиёев посетит Бекабад
10:58 12.08.2022 (обновлено: 10:59 12.08.2022)
Во время визита в город президент планирует изучить металлургические предприятия и пообщаться с бекабадцами.
ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом город Бекабад Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-секретарь
главы государства Шерзод Асадов.
Визит состоится сегодня. В Бекабаде президент планирует ознакомится с производственными мощностями металлургических предприятий, а также провести встречу с предпринимателями и работниками сферы.
Кроме того, Мирзиёев посетит некоторые социальные объекты и пообщается с жителями города.
Напомним: вчера глава республики посетил
Ташкентский архитектурно-строительный институт.