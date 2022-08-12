https://uz.sputniknews.ru/20220812/shavkat-mirziyoev-posetit-bekard--27065731.html

Шавкат Мирзиёев посетит Бекабад

Шавкат Мирзиёев посетит Бекабад

Президент изучит металлургию и пообщается с бекабадцами.

2022-08-12T10:58+0500

2022-08-12T10:58+0500

2022-08-12T10:59+0500

общество

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

визит

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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом город Бекабад Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Визит состоится сегодня. В Бекабаде президент планирует ознакомится с производственными мощностями металлургических предприятий, а также провести встречу с предпринимателями и работниками сферы.Кроме того, Мирзиёев посетит некоторые социальные объекты и пообщается с жителями города.Напомним: вчера глава республики посетил Ташкентский архитектурно-строительный институт.Читайте также:Мирзиёев лично поздравил чемпионов Международной шахматной олимпиады — видеоПеред встречей с президентом бизнесменов выслушают министры

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шавкат мирзиёев, президент узбекистана, визит