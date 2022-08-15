https://uz.sputniknews.ru/20220815/uzbekistanskie-gimnastki-pokoryayut-igry-islamskoy-solidarnosti-27143930.html

Узбекистанские гимнастки покоряют Игры Исламской солидарности

Узбекистанские гимнастки покоряют Игры Исламской солидарности

Подробнее о том, в каких видах программы узбекистанские атлетки завоевали награды - читайте в нашем материале.

2022-08-15T14:59+0500

2022-08-15T14:59+0500

2022-08-15T14:59+0500

спорт

узбекистан

гимнастика

награда

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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Гимнастки из Узбекистана в воскресенье завоевали семь наград различного достоинства на V Играх исламской солидарности. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Так, золотую медаль в упражнении с обручем завоевала представительница узбекистанской сборной Тахмина Икрoмова. Также она заняла второе место в упражнении с мячом.Кроме этого, Икромова выиграла две серебряные награды в дисциплинах с булавами и лентой, а Сабина Ташкенбаева удостоилась бронзы в соревнованиях с булавами. Также в групповых упражнениях с пятью обручами узбекистанские гимнастки Шахзода Ибрагимова, Наргиза Джуманиязова, Нилуфар Азамова, Мумтозабону Исхокзода и Мария Пак выиграли золотые медали, а в групповых упражнениях с тремя лентами и двумя мячами они заняли второе место. Таким образом, сборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала медали всех достоинств.Всего на данный момент в копилке Узбекистана 86 наград, в том числе 27 золотых, 24 серебряных и 35 бронзовых медали.Напомним: V Игры Исламской солидарности проходят в турецком городе Конья с 9 по 18 августа.Читайте также:

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