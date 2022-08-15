https://uz.sputniknews.ru/20220815/v-uzbekistane-provedut-konkurs-na-sozdanie-pamyatnika-igoryu-savitskomu-27153255.html
В Узбекистане проведут конкурс на создание памятника Игорю Савицкому
В Узбекистане проведут конкурс на создание памятника Игорю Савицкому
Узбекистанцы смогут спроектировать памятник художнику.
2022-08-15T20:26+0500
2022-08-15T20:26+0500
2022-08-15T21:41+0500
культура
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конкурс
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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Академия Художеств республики объявила конкурс на создание памятника художнику Игорю Савицкому, передает пресс-служба Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана.Согласно правилам конкурса, участники должны придумать проект уникального художественно-архитектурного памятника с высокими эстетическими критериями.Принять участие в соревновании могут профессиональные скульпторы, которые имеют опыт работы в монументальном искусстве.Планируется, что памятник Савицкому установят на территории Государственного музея имени художника. По данным пресс-службы, проекты будут принимать до 5 октября этого года.Напомним: Игорь Савицкий — знаменитый советский и узбекистанский художник, реставратор, этнограф, искусствовед, Заслуженный деятель искусств УССР, народный художник Каракалпакстана и создатель известного на весь мир Музея искусств в Нукусе, где выставлены редчайшие произведения. Савицкий родился в Киеве в 1915 году. В 1941 году он поступил в Государственный художественный институт имени Сурикова в Москве. В 1950 году он переехал из Москвы в Нукус. Именно с этим городом связана дальнейшая жизнь художника. За 30 лет "среднеазиатский Третьяков", как называли Савицкого, собрал и спас более 44 тысяч произведений искусства. Читайте также:Наследие Игоря Савицкого: как Нукус отметил день рождения создателя "Лувра в пустыне"Память о воде: в Нукусе проходит выставка, посвященная Аральскому морю — фото
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узбекистан, конкурс, памятник
В Узбекистане проведут конкурс на создание памятника Игорю Савицкому
20:26 15.08.2022 (обновлено: 21:41 15.08.2022)
Узбекистанские специалисты смогут спроектировать памятник знаменитому художнику. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik.
Академия Художеств республики объявила конкурс на создание памятника художнику Игорю Савицкому, передает пресс-служба
Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана.
Согласно правилам конкурса, участники должны придумать проект уникального художественно-архитектурного памятника с высокими эстетическими критериями.
Принять участие в соревновании могут профессиональные скульпторы, которые имеют опыт работы в монументальном искусстве.
Планируется, что памятник Савицкому установят на территории Государственного музея имени художника. По данным пресс-службы, проекты будут принимать до 5 октября этого года.
Напомним: Игорь Савицкий — знаменитый советский и узбекистанский художник, реставратор, этнограф, искусствовед, Заслуженный деятель искусств УССР, народный художник Каракалпакстана и создатель известного на весь мир Музея искусств в Нукусе, где выставлены редчайшие произведения.
Савицкий родился в Киеве в 1915 году. В 1941 году он поступил в Государственный художественный институт имени Сурикова в Москве. В 1950 году он переехал из Москвы в Нукус. Именно с этим городом связана дальнейшая жизнь художника.
За 30 лет "среднеазиатский Третьяков", как называли Савицкого, собрал и спас более 44 тысяч произведений искусства.