Наследие Игоря Савицкого: как Нукус отметил день рождения создателя "Лувра в пустыне"

Известный художник, этнограф и реставратор Игорь Витальевич Савицкий родился 4 августа 1915 года в Киеве. Он учился в ведущих художественных вузах Москвы, а затем переехал в Центральную Азию, где создал один из самых передовых центров авангардного искусства. В середине 1960-х по его инициативе открылся музей живописи в Нукусе, который по праву называют "Лувром в пустыне".Директор музея Тигран Мкртычев в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан рассказал о том, как Каракалпакстан отмечает эти знаковые в истории региона даты, какие проекты музей намерен реализовать в ближайшее время, а также о том, какая работа ведется с молодыми художниками и реставраторами сегодня.Но музей Савицкого живет не только воспоминаниями: несмотря на пандемию идет активная работа по организации различных выставок и совместных проектов. Одна из выездных экспозиций — художника Ивана Кудряшова — до конца августа выставлена в Третьяковской галерее в Москве. "К сожалению, пандемия корректирует наши планы, но мы ведем работу со всеми. Как только ограничения будут сняты, многие наши проекты выйдут на финишную прямую", — пояснил директор музея Савицкого.Не забыли и о судьбе картины "Баба с ведрами" художника Александра Шевченко. Несколько лет назад полотно пострадало из-за сработавшей системы пожаротушения, и теперь шедевр авангарда находится на реставрации.В юбилейный для Нукусского музея год не могли не вспомнить добрым словом другого деятеля искусств — Заслуженного архитектора Узбекистана Серго Сутягина, который в конце июля ушел из жизни. Именно ему музей обязан своим современным обликом.Директор музея имени Савицкого отметил, что впереди много новых проектов и амбициозных планов, в том числе в Ташкенте. Интерес к живописи и искусству в регионе постепенно растет, а наследие художников-авангардистов еще только ждет своих истинных ценителей и исследователей.Полное интервью с Тиграном Мкртычевым смотрите в нашем видео.
Знаменитый на весь мир музей искусств имени Савицкого в Нукусе отмечает в этом году 55-летие. В день рождения его основателя была подготовлена уникальная экспозиция, а ныне живущие художники собрались, чтобы возродить славные традиции прошлого.
Известный художник, этнограф и реставратор Игорь Витальевич Савицкий родился 4 августа 1915 года в Киеве. Он учился в ведущих художественных вузах Москвы, а затем переехал в Центральную Азию, где создал один из самых передовых центров авангардного искусства. В середине 1960-х по его инициативе открылся музей живописи в Нукусе, который по праву называют "Лувром в пустыне".
Директор музея Тигран Мкртычев в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан рассказал о том, как Каракалпакстан отмечает эти знаковые в истории региона даты, какие проекты музей намерен реализовать в ближайшее время, а также о том, какая работа ведется с молодыми художниками и реставраторами сегодня.
"В честь дня рождения Игоря Витальевича мы организовали уникальную выставку, восстановив экспозицию по архивным фотографиям. Первое здание музея было небольшим, а картин в коллекции уже тогда было много. Чтобы их все развесить, пришлось компоновать полотна в несколько рядов. Мы попытались воссоздать ту экспозицию на этом небольшом пространстве, чтобы показать, с чего начинался этот знаменитый музейный комплекс", — пояснил Тигран Мкртычев.
Открытие экспозиции к дню рождения Игоря Савицкого в Нукусе
Но музей Савицкого живет не только воспоминаниями: несмотря на пандемию идет активная работа по организации различных выставок и совместных проектов. Одна из выездных экспозиций — художника Ивана Кудряшова — до конца августа выставлена в Третьяковской галерее в Москве.
"К сожалению, пандемия корректирует наши планы, но мы ведем работу со всеми. Как только ограничения будут сняты, многие наши проекты выйдут на финишную прямую", — пояснил директор музея Савицкого.
Не забыли и о судьбе картины "Баба с ведрами" художника Александра Шевченко. Несколько лет назад полотно пострадало из-за сработавшей системы пожаротушения, и теперь шедевр авангарда находится на реставрации.
"Картина зафиксирована в стабильном состоянии, сейчас ведутся переговоры с мастерскими им. Грабаря в Москве для завершения сложного процесса ее восстановления", — отметил Мкртычев.
В юбилейный для Нукусского музея год не могли не вспомнить добрым словом другого деятеля искусств — Заслуженного архитектора Узбекистана Серго Сутягина, который в конце июля ушел из жизни. Именно ему музей обязан своим современным обликом.
"Серго Михайлович был удивительным и очень ярким человеком. Он генеральный архитектор всех трех корпусов нашего музейного комплекса. С прежним директором Мариникой Бабаназаровой он объездил многие страны, чтобы спроектировать выставочный центр, отвечающий всем мировым стандартам. Сегодня у нас прекрасные корпуса. Кончина Серго Сутягина — это потеря мирового масштаба", — заключил Мкртычев.
Директор музея имени Савицкого отметил, что впереди много новых проектов и амбициозных планов, в том числе в Ташкенте. Интерес к живописи и искусству в регионе постепенно растет, а наследие художников-авангардистов еще только ждет своих истинных ценителей и исследователей.
Полное интервью с Тиграном Мкртычевым смотрите в нашем видео.