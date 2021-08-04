https://uz.sputniknews.ru/20210804/nasledie-igorya-savitskogo-kak-nukus-otmetil-den-rojdeniya-sozdatelya-luvra-v-pustyne-19954141.html

Наследие Игоря Савицкого: как Нукус отметил день рождения создателя "Лувра в пустыне"

Наследие Игоря Савицкого: как Нукус отметил день рождения создателя "Лувра в пустыне"

Знаменитый на весь мир музей искусств имени Савицкого в Нукусе отмечает в этом году 55-летие. В день рождения его основателя была подготовлена уникальная... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T22:33+0500

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2021-08-05T13:31+0500

видео

нукус

искусство

третьяковская галерея

тигран мкртычев

государственный музей искусств имени игоря савицкого

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Известный художник, этнограф и реставратор Игорь Витальевич Савицкий родился 4 августа 1915 года в Киеве. Он учился в ведущих художественных вузах Москвы, а затем переехал в Центральную Азию, где создал один из самых передовых центров авангардного искусства. В середине 1960-х по его инициативе открылся музей живописи в Нукусе, который по праву называют "Лувром в пустыне".Директор музея Тигран Мкртычев в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан рассказал о том, как Каракалпакстан отмечает эти знаковые в истории региона даты, какие проекты музей намерен реализовать в ближайшее время, а также о том, какая работа ведется с молодыми художниками и реставраторами сегодня.Но музей Савицкого живет не только воспоминаниями: несмотря на пандемию идет активная работа по организации различных выставок и совместных проектов. Одна из выездных экспозиций — художника Ивана Кудряшова — до конца августа выставлена в Третьяковской галерее в Москве. "К сожалению, пандемия корректирует наши планы, но мы ведем работу со всеми. Как только ограничения будут сняты, многие наши проекты выйдут на финишную прямую", — пояснил директор музея Савицкого.Не забыли и о судьбе картины "Баба с ведрами" художника Александра Шевченко. Несколько лет назад полотно пострадало из-за сработавшей системы пожаротушения, и теперь шедевр авангарда находится на реставрации.В юбилейный для Нукусского музея год не могли не вспомнить добрым словом другого деятеля искусств — Заслуженного архитектора Узбекистана Серго Сутягина, который в конце июля ушел из жизни. Именно ему музей обязан своим современным обликом.Директор музея имени Савицкого отметил, что впереди много новых проектов и амбициозных планов, в том числе в Ташкенте. Интерес к живописи и искусству в регионе постепенно растет, а наследие художников-авангардистов еще только ждет своих истинных ценителей и исследователей.Полное интервью с Тиграном Мкртычевым смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210305/Muzey-Savitskogo-provedet-dni-otkrytykh-dverey-16137109.html

https://uz.sputniknews.ru/20210518/saida-mirziyoeva-prinyala-uchastie-v-otkrytii-vystavki-ivana-kudryashova-v-moskve--foto-18782481.html

https://uz.sputniknews.ru/20210401/vtoraya-jizn-muzeya-imeni-savitskogo-chto-uspel-za-tri-mesyatsa-tigran-mkrtychev-18088592.html

https://uz.sputniknews.ru/20210728/arxitektor-poznavshiy-kosmos-pamyati-sergo-sutyagina-19861364.html

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

нукус, искусство, третьяковская галерея, тигран мкртычев, государственный музей искусств имени игоря савицкого