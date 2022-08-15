В Узбекистане пройдет "Неделя диалога с предпринимателями"
© Пресс-служба Торгово – промышленной палаты.В Узбекистане пройдет "Неделя диалога с предпринимателями"
Руководители министерств, комитетов и различных ведомств открыто ответят на вопросы представителей деловых кругов страны - подробности.
ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В рамках подготовки к открытому диалогу президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями в республике пройдет "Неделя диалога с предпринимателями", сообщает пресс-служба Торгово – промышленной палаты.
Руководители министерств, комитетов и различных ведомств открыто ответят на вопросы представителей деловых кругов страны.
Подать заявки для участия в мероприятии можно на сайте https://ochiqmuloqot.mift.uz/ до 15 августа, включительно.
Основные темы обсуждения на 17 августа:
первая половина дня (10:00 - 13:00)
Вопросы поддержки иностранных инвесторов, местных предпринимателей и бизнесменов, предоставления им льгот, субсидий и преференций, поддержки стартапов и инновационных идей;
Вопросы приватизации, разделения зданий, защиты неприкосновенности частной собственности.
вторая половина дня (14:00 – 16:00)
Вопросы развития сельского хозяйства:
Обсуждение налоговой системы, таможенных, тарифных и нотариальных вопросов и интеграции страны в международные структуры;
Государственные закупки, вопросы фондового рынка и дальнейшее ускорение процессов цифровизации в сфере предпринимательства.
18 августа:
первая половина дня (10:00 – 13:00)
Дальнейшее совершенствование энергетического, инфраструктурного, строительного, машиностроительного и коммуникационного секторов с целью дальнейшего развития бизнес-среды в регионах;
Финансирование бизнеса, кредитование и открытие бизнеса и страхование, соответствующий лизинг и антимонопольное законодательство.
вторая половина дня (14.00 – 16.00)
Деятельность органов государственного управления и их вмешательство в экономику, коррупция и бюрократические преграды;
Выдача разрешений и лицензий, сертификация.
Сам же открытый диалог главы государства с представителями бизнес-структур пройдет не 20, а 22 августа, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Асадов отметил, что в преддверии диалога поступило 8500 обращений предпринимателей, 72% из которых уже решено.
Напомним, что первую встречу с предпринимателями Шавкат Мирзиёев провел 20 августа прошлого года.
Тогда эта дата была определена в стране Днем предпринимателей, и принято решение проводить подобные встречи ежегодно.
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