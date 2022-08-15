https://uz.sputniknews.ru/20220815/v-uzbekistane-proydet-nedelya-dialoga-s-predprinimatelyami-27140579.html

В Узбекистане пройдет "Неделя диалога с предпринимателями"

В Узбекистане пройдет "Неделя диалога с предпринимателями"

Руководители министерств, комитетов и различных ведомств открыто ответят на вопросы представителей деловых кругов страны - подробности.

2022-08-15T15:56+0500

2022-08-15T15:56+0500

2022-08-15T15:56+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

министры

бизнесмены

прямой диалог

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В рамках подготовки к открытому диалогу президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями в республике пройдет "Неделя диалога с предпринимателями", сообщает пресс-служба Торгово – промышленной палаты.Руководители министерств, комитетов и различных ведомств открыто ответят на вопросы представителей деловых кругов страны.Подать заявки для участия в мероприятии можно на сайте https://ochiqmuloqot.mift.uz/ до 15 августа, включительно.Основные темы обсуждения на 17 августа:первая половина дня (10:00 - 13:00)вторая половина дня (14:00 – 16:00)18 августа:первая половина дня (10:00 – 13:00)вторая половина дня (14.00 – 16.00)Сам же открытый диалог главы государства с представителями бизнес-структур пройдет не 20, а 22 августа, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Асадов отметил, что в преддверии диалога поступило 8500 обращений предпринимателей, 72% из которых уже решено.Напомним, что первую встречу с предпринимателями Шавкат Мирзиёев провел 20 августа прошлого года.Тогда эта дата была определена в стране Днем предпринимателей, и принято решение проводить подобные встречи ежегодно.Читайте также: Все больше регионов России заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном

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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, министры, бизнесмены, прямой диалог, предприниматели