https://uz.sputniknews.ru/20220816/ashimov-odna-iz-zadach-shos--stat-oazisom-stabilnosti-27169652.html

Ашимов: одна из задач ШОС – стать оазисом стабильности

Ашимов: одна из задач ШОС – стать оазисом стабильности

Во вторник в Ташкенте стартовал второй Экономический форум ШОС

2022-08-16T11:29+0500

2022-08-16T11:29+0500

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шос

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форум

экономика

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Мировая экономическая парадигма переживает период кардинальной трансформации. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ШОС Ерик Ашимов в ходе Экономического форума в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Он также отметил, что в ходе предстоящего Саммита ШОС в Самарканде лидерами стран организации будут даны оценки состояния и развития ситуации в регионе и в мире, а также определены актуальные направления дальнейшего совершенствования многопланового сотрудничества в рамках ШОС, включая торгово-экономическую составляющую.Напомним: второй Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества состоится в Ташкенте 16-17 августа.В рамках мероприятия пройдут пленарное заседание, панельные сессии, двусторонние встречи, бизнес-переговоры. Участники обсудят потенциал цифровой экономики, "зеленые" технологии, сотрудничество регионов, инвестиционное взаимодействие, промышленную кооперацию и другие приоритетные направления.Первый такой форум прошел в июне 2021 года в Душанбе. Экономический форум ШОС является эффективной платформой для межправительственного диалога и взаимодействия представителей деловых кругов, предприятий и инвесторов.Читайте также:

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