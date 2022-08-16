https://uz.sputniknews.ru/20220816/uzbekistan-predlojil-provesti-konferentsiyu-po-agropromyshlennosti-27168963.html
Узбекистан предложил провести конференцию по агропромышленности
Узбекистан предложил провести конференцию по агропромышленности
О том, что будет представлять собой предстоящая конференция - читайте в нашем материале.
2022-08-16T10:59+0500
2022-08-16T10:59+0500
2022-08-16T12:30+0500
политика
узбекистан
конференция
агропромышленность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/10/27168590_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_9e25343b5145b7c2cc774c38fe8a09de.jpg
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Узбекистан предложил провести международную конференцию "Кооперация в агропромышленном секторе и возможности для сотрудничества". Об этом сообщает корреспондент Sputnik с полей второго Экономического форума ШОС, который стартовал во вторник в Ташкенте.Известно, что в рамках данного мероприятия выработают совместный план мер по вопросам обсуждения расширения кооперации в сельскохозяйственном секторе, а также изучения и внедрения новейших агротехнологий и методов повышения урожайности, болезнеустойчивости растений, сбережения водных ресурсов.Также планируется, что в конференции примут участие не только государства-члены ШОС, но и те страны, которые не входят в организацию.Напомним: второй Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества состоится в Ташкенте 16-17 августа.В рамках мероприятия пройдут пленарное заседание, панельные сессии, двусторонние встречи, бизнес-переговоры. Участники обсудят потенциал цифровой экономики, "зеленые" технологии, сотрудничество регионов, инвестиционное взаимодействие, промышленную кооперацию и другие приоритетные направления.Первый такой форум прошел в июне 2021 года в Душанбе. Экономический форум ШОС является эффективной платформой для межправительственного диалога и взаимодействия представителей деловых кругов, предприятий и инвесторов.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/10/27168590_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aa8232f23c69280b96d52063a27769e5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, конференция, агропромышленность
Узбекистан предложил провести конференцию по агропромышленности
10:59 16.08.2022 (обновлено: 12:30 16.08.2022)
О том, что будут обсуждать на предстоящей конференции - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Узбекистан предложил провести международную конференцию "Кооперация в агропромышленном секторе и возможности для сотрудничества". Об этом сообщает корреспондент Sputnik с полей второго Экономического форума ШОС, который стартовал во вторник в Ташкенте.
Известно, что в рамках данного мероприятия выработают совместный план мер по вопросам обсуждения расширения кооперации в сельскохозяйственном секторе, а также изучения и внедрения новейших агротехнологий и методов повышения урожайности, болезнеустойчивости растений, сбережения водных ресурсов.
"Первый подобный форум готовы провести в Узбекистане в мае 2023 года", - рассказал первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли республики Азиз Воитов.
Также планируется, что в конференции примут участие не только государства-члены ШОС, но и те страны, которые не входят в организацию.
Напомним: второй Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества состоится в Ташкенте 16-17 августа.
В рамках мероприятия пройдут пленарное заседание, панельные сессии, двусторонние встречи, бизнес-переговоры. Участники обсудят потенциал цифровой экономики, "зеленые" технологии, сотрудничество регионов, инвестиционное взаимодействие, промышленную кооперацию и другие приоритетные направления.
Первый такой форум прошел в июне 2021 года в Душанбе. Экономический форум ШОС является эффективной платформой для межправительственного диалога и взаимодействия представителей деловых кругов, предприятий и инвесторов.