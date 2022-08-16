https://uz.sputniknews.ru/20220816/uzbekistan-predlojil-provesti-konferentsiyu-po-agropromyshlennosti-27168963.html

Узбекистан предложил провести конференцию по агропромышленности

Узбекистан предложил провести конференцию по агропромышленности

О том, что будет представлять собой предстоящая конференция - читайте в нашем материале.

2022-08-16T10:59+0500

2022-08-16T10:59+0500

2022-08-16T12:30+0500

политика

узбекистан

конференция

агропромышленность

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Узбекистан предложил провести международную конференцию "Кооперация в агропромышленном секторе и возможности для сотрудничества". Об этом сообщает корреспондент Sputnik с полей второго Экономического форума ШОС, который стартовал во вторник в Ташкенте.Известно, что в рамках данного мероприятия выработают совместный план мер по вопросам обсуждения расширения кооперации в сельскохозяйственном секторе, а также изучения и внедрения новейших агротехнологий и методов повышения урожайности, болезнеустойчивости растений, сбережения водных ресурсов.Также планируется, что в конференции примут участие не только государства-члены ШОС, но и те страны, которые не входят в организацию.Напомним: второй Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества состоится в Ташкенте 16-17 августа.В рамках мероприятия пройдут пленарное заседание, панельные сессии, двусторонние встречи, бизнес-переговоры. Участники обсудят потенциал цифровой экономики, "зеленые" технологии, сотрудничество регионов, инвестиционное взаимодействие, промышленную кооперацию и другие приоритетные направления.Первый такой форум прошел в июне 2021 года в Душанбе. Экономический форум ШОС является эффективной платформой для межправительственного диалога и взаимодействия представителей деловых кругов, предприятий и инвесторов.Читайте также:

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узбекистан, конференция, агропромышленность