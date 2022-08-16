https://uz.sputniknews.ru/20220816/goryachiy-dush-pomogaet-vyyavit-rak-krovi--vrach--27200605.html

Горячий душ помогает выявить рак крови – врач

Горячий душ помогает выявить рак крови – врач

Специалист рассказала про один из способов обнаружить рак.

2022-08-16T22:17+0500

2022-08-16T22:17+0500

2022-08-16T22:17+0500

это интересно

мнение эксперта

горячая вода

рак

кровь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1e/22024937_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c0d11efd834c9b75b5723e67ac6ede78.jpg

Принятие горячего душа может помочь выявить рак крови на ранней стадии, заявила американский врач-онколог Юджин Ана.По словам специалиста, зачастую симптомы рака маскируются под другие заболевания. Так, у больного может быть плохое самочувствие, слабость и усталость. Однако есть симптом, который сыгнорирует о необходимости скорейшего медицинского обследования.На ранних стадиях лейкемии клетки, содержащие гистамин (посредник аллергической реакции), становятся очень чувствительными. После контакта кожи с горячей водой у больного появляется зуд.Если анализ покажет повышенный уровень содержания эритроцитов в крови, то необходимо пройти полное медицинское обследование, подвела итог врач. Читайте также:Какие признаки сигнализируют о туберкулезе – врачКакие признаки сигнализируют о раке легких – эксперт

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, горячая вода, рак, кровь