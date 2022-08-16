https://uz.sputniknews.ru/20220816/goryachiy-dush-pomogaet-vyyavit-rak-krovi--vrach--27200605.html
Горячий душ помогает выявить рак крови – врач
Горячий душ помогает выявить рак крови – врач
Специалист рассказала про один из способов обнаружить рак.
2022-08-16T22:17+0500
2022-08-16T22:17+0500
2022-08-16T22:17+0500
это интересно
мнение эксперта
горячая вода
рак
кровь
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Принятие горячего душа может помочь выявить рак крови на ранней стадии, заявила американский врач-онколог Юджин Ана.По словам специалиста, зачастую симптомы рака маскируются под другие заболевания. Так, у больного может быть плохое самочувствие, слабость и усталость. Однако есть симптом, который сыгнорирует о необходимости скорейшего медицинского обследования.На ранних стадиях лейкемии клетки, содержащие гистамин (посредник аллергической реакции), становятся очень чувствительными. После контакта кожи с горячей водой у больного появляется зуд.Если анализ покажет повышенный уровень содержания эритроцитов в крови, то необходимо пройти полное медицинское обследование, подвела итог врач. Читайте также:Какие признаки сигнализируют о туберкулезе – врачКакие признаки сигнализируют о раке легких – эксперт
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мнение эксперта, горячая вода, рак, кровь
мнение эксперта, горячая вода, рак, кровь
Горячий душ помогает выявить рак крови – врач
Специалист рассказала про один из способов обнаружить опасное заболевание. Подробности в нашем материале.
Принятие горячего душа может помочь выявить рак крови на ранней стадии, заявила американский врач-онколог Юджин Ана.
По словам специалиста, зачастую симптомы рака маскируются под другие заболевания. Так, у больного может быть плохое самочувствие, слабость и усталость. Однако есть симптом, который сыгнорирует о необходимости скорейшего медицинского обследования.
На ранних стадиях лейкемии клетки, содержащие гистамин (посредник аллергической реакции), становятся очень чувствительными. После контакта кожи с горячей водой у больного появляется зуд.
"Рак крови чаще поражает людей старше 40 лет, поэтому, если вам "за" и вы заметили сильный зуд после душа, нужно посетить врача и сделать общий анализ крови", — добавила онколог.
Если анализ покажет повышенный уровень содержания эритроцитов в крови, то необходимо пройти полное медицинское обследование, подвела итог врач.