https://uz.sputniknews.ru/20220816/kakie-priznaki-signaliziruyut-o-tuberkuleze--vrach--27159167.html

Какие признаки сигнализируют о туберкулезе – врач

Какие признаки сигнализируют о туберкулезе – врач

Эксперт рассказал, как распознать симптомы опасной болезни.

2022-08-16T07:00+0500

2022-08-16T07:00+0500

2022-08-16T08:26+0500

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Кашель и холодный ночной пот – основные признаки туберкулеза, считает врач-эпидемиолог Николай Дубинин.По словам специалиста, многие люди могут не чувствовать каких-то отличительных признаков болезни. У них могут быть только слабость, общее плохое самочувствие, отсутствие аппетита и снижение веса. Однако к этим распространенным признакам может добавится кашель.Также больного может начать ночью пробивать холодный пот. При этом обильное потоотделение никак не связано с температурой в спальне.Кроме того, при развитии легочного туберкулеза у человека появится одышка и болевые ощущения в груди. При внелегочном заболевании у больного вялость, сильная усталость, сонливость, плохой аппетит, обильное холодное потоотделение, потеря веса и даже лихорадка, добавил Дубинин.Читайте также:Какие признаки сигнализируют о раке легких – экспертЧто ухо расскажет о болезни сердца

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мнение эксперта, врач, болезнь