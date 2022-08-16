https://uz.sputniknews.ru/20220816/kakie-priznaki-signaliziruyut-o-tuberkuleze--vrach--27159167.html
Какие признаки сигнализируют о туберкулезе – врач
Какие признаки сигнализируют о туберкулезе – врач
Эксперт рассказал, как распознать симптомы опасной болезни.
2022-08-16T07:00+0500
2022-08-16T07:00+0500
2022-08-16T08:26+0500
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болезнь
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Кашель и холодный ночной пот – основные признаки туберкулеза, считает врач-эпидемиолог Николай Дубинин.По словам специалиста, многие люди могут не чувствовать каких-то отличительных признаков болезни. У них могут быть только слабость, общее плохое самочувствие, отсутствие аппетита и снижение веса. Однако к этим распространенным признакам может добавится кашель.Также больного может начать ночью пробивать холодный пот. При этом обильное потоотделение никак не связано с температурой в спальне.Кроме того, при развитии легочного туберкулеза у человека появится одышка и болевые ощущения в груди. При внелегочном заболевании у больного вялость, сильная усталость, сонливость, плохой аппетит, обильное холодное потоотделение, потеря веса и даже лихорадка, добавил Дубинин.Читайте также:Какие признаки сигнализируют о раке легких – экспертЧто ухо расскажет о болезни сердца
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мнение эксперта, врач, болезнь
Какие признаки сигнализируют о туберкулезе – врач
07:00 16.08.2022 (обновлено: 08:26 16.08.2022)
Эксперт рассказал, как распознать главные симптомы опасной инфекционной болезни.
Кашель и холодный ночной пот – основные признаки туберкулеза, считает врач-эпидемиолог Николай Дубинин.
По словам специалиста, многие люди могут не чувствовать каких-то отличительных признаков болезни. У них могут быть только слабость, общее плохое самочувствие, отсутствие аппетита и снижение веса. Однако к этим распространенным признакам может добавится кашель.
"Кашель — самый распространенный симптом туберкулеза. Его часто не берут во внимание, списывая все на курение, простуду или другие заболевания. Мокрота зеленого или желтого цвета может появляться по утрам. С развитием болезни могут обнаруживаться небольшие сгустки крови", — объяснил врач.
Также больного может начать ночью пробивать холодный пот. При этом обильное потоотделение никак не связано с температурой в спальне.
"Еще одним симптомом болезни может быть холодный ночной пот. Человек просыпается ночью настолько вспотевшим, что ему приходится переодеваться или менять постельное белье", — уточнил врач.
Кроме того, при развитии легочного туберкулеза у человека появится одышка и болевые ощущения в груди. При внелегочном заболевании у больного вялость, сильная усталость, сонливость, плохой аппетит, обильное холодное потоотделение, потеря веса и даже лихорадка, добавил Дубинин.